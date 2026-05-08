제이월드산업 알집매트, ‘리네브 베이비룸’ 미국 IDEA 디자인 어워드 출품

세줄 요약 알집매트, 리네브 베이비룸 IDEA 출품

공간 맞춤형 설계와 인테리어 결합

안전성·편의성·글로벌 경쟁력 강조

이미지 확대 (사진=제이월드산업 제공)

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㈜제이월드산업의 유아용품 브랜드 알집매트가 ‘리네브 베이비룸’을 국제 디자인 공모전인 IDEA 디자인 어워드(International Design Excellence Awards)에 출품했다.IDEA 디자인 어워드는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 1980년부터 주관해온 시상식이다. 독일 iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드와 함께 산업디자인 분야의 주요 공모전으로 분류된다. 심사 항목은 디자인 혁신성, 사용자 편의성, 사회적 책임, 비즈니스 기여도, 심미성 등으로 구성된다.출품작 리네브 베이비룸은 기존 육아 안전용품의 한계를 넘어 공간 맞춤형 설계와 프리미엄 인테리어 요소를 결합한 제품이다. 기술의 핵심인 ‘하이퍼 모듈 시스템(Hyper-Modular System)’은 60·70·80cm 단위 패널 유닛을 기반으로 한다. 10cm 간격으로 세밀한 조정이 가능해 주거 공간에 맞춘 ‘Architectural Fit’을 구현하는 구조다. 이는 실내 공간 낭비를 줄이고 육아 환경의 효율성을 높이기 위해 개발됐다.안전성 확보를 위해 구조 해석을 바탕으로 한 ‘삼각 구조’가 적용됐다. 해당 설계는 외부 충격을 분산하고 제품의 흔들림을 억제하는 기능을 한다. 또한 별도 공구 없이 10분 이내에 설치할 수 있는 ‘웨빙 키트’를 제공해 사용자 편의성을 도모했다.㈜제이월드산업 관계자는 “리네브 베이비룸은 안전성과 기능성은 물론 공간과 조화를 이루는 디자인 가치까지 고려해 개발된 제품”이라며 “이번 IDEA 디자인 어워드 출품을 계기로 글로벌 시장에서도 알집매트와 제이월드산업의 디자인 경쟁력을 적극 알릴 계획”이라고 밝혔다.한편 알집매트는 프리미엄 육아용품 시장에서 안전성과 디자인을 동시에 갖춘 브랜드로 소비자들의 꾸준한 관심을 받고 있으며, 향후에도 기술 접목과 디자인 부문 업무를 이어갈 방침이다.양승현 리포터