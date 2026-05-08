7500 찍고 브레이크…외국인 ‘팔자’에 코스피 2%대 하락(종합)

세줄 요약 코스피, 7500선 돌파 뒤 외국인 매도에 급락

중동 긴장·미국 증시 약세가 투자심리 위축

코스닥은 로봇·바이오주 강세로 상승

이미지 확대 코스피 중동 불확실성에 하락 출발 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 1.82% 내린 7353.94에 거래를 시작했다. 연합뉴스

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코스피가 8일 장 초반 2% 넘게 하락하며 7320선대로 밀렸다. 최근 급등세를 이어온 국내 증시가 중동 지정학 리스크와 외국인 대규모 매도세에 숨고르기 장세에 들어가는 모습이다. 외국인 자금이 코스닥으로 이동하면서 코스닥지수는 상승세를 나타냈다.이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 161.61 포인트(2.16%) 내린 7328.44를 기록했다. 지수는 전장보다 1.82% 하락한 7353.94로 출발한 뒤 낙폭을 확대하며 한때 7318.96까지 밀렸다.코스피는 지난 6일 사상 처음 7000선을 돌파한 데 이어 전날 장중 7500선까지 넘어서며 급등세를 이어갔다. 이달 들어 전날까지 3거래일간 코스피 상승률은 13.5%에 달한다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 4.5원 오른 1458.5원에 출발했다.수급별로는 외국인과 기관이 각각 1조 7979억원, 1010억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 반면 개인은 1조8757억원 순매수 중이다.간밤 뉴욕 증시도 일제히 하락했다. 미국과 이란 간 종전 협상 관련 불확실성이 다시 커지면서 투자심리가 위축된 영향이다. 다우존스30산업평균지수는 0.63% 하락했고 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수와 나스닥지수도 각각 0.38%, 0.13% 내렸다.특히 중동 긴장 재고조 가능성이 시장 불안을 키웠고, 미국 반도체주 약세도 국내 증시에 부담으로 작용했다.국내 증시에서도 반도체주 약세가 두드러졌다. 전날 역대 최고가를 기록했던 삼성전자는 3.68%, SK하이닉스는 2.84% 하락 중이다. SK하이닉스 최대주주인 SK스퀘어도 3.37% 밀렸다. LG에너지솔루션(-1.76%), 두산에너빌리티(-5.13%), HD현대중공업(-3.90%) 등도 약세를 나타냈다.반면 일부 업종은 강세를 이어갔다. 현대차와 현대모비스는 전날 공개된 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 개발형 모델 영상 기대감에 각각 2%대 상승세를 이어갔다. 화장품주도 강세다. 에이피알이 호실적 발표 영향으로 3.99% 상승했고 코스맥스와 토니모리도 동반 오름세를 보였다.코스닥지수는 외국인 매수세에 힘입어 상승 흐름을 나타냈다. 같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 13.89포인트(1.16%) 오른 1213.07을 기록 중이다. 레인보우로보틱스가 12% 넘게 급등하며 지수 상승을 이끌었고 코오롱티슈진, 삼천당제약, 에이비엘바이오 등 바이오주도 강세를 보였다.한지영 키움증권 연구원은 “미·이란 종전 협상 관련 불확실성과 미국 반도체주 약세가 국내 AI 밸류체인 중심 차익실현 압력을 자극하고 있다”며 “다만 최근 소외됐던 업종 중심으로 순환매 흐름이 나타날 가능성도 있다”고 말했다.박소연 기자