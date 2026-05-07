메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

한국 유조선, 마침내 여수 도착…‘호르무즈 우회’ 홍해 통과

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-05-07 22:21
입력 2026-05-07 21:52
세줄 요약
  • 호르무즈 봉쇄 속 홍해 우회 첫 한국 유조선 여수 도착
  • 사우디 얀부항 출발, 원유 200만 배럴 실은 운송 사례
  • 홍해 경유 원유 수송 본격화, 다른 유조선도 잇따라 통과
이미지 확대
4일(현지시간) 이란 남부 반다르아바스 인근 호르무즈 해협에 정박 중인 선박의 모습. AFP 연합뉴스·ISNA 통신
4일(현지시간) 이란 남부 반다르아바스 인근 호르무즈 해협에 정박 중인 선박의 모습. AFP 연합뉴스·ISNA 통신


중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 우회로인 홍해를 통과한 첫 번째 한국 유조선이 7일 전남 여수에 도착했다.

업계 등에 따르면 사우디아라비아 얀부항에서 원유 약 200만 배럴을 싣고 지난달 중순 홍해를 통과한 한국 유조선이 이날 여수 GS칼텍스 원유 부두에 입항했다.

호르무즈 해협 봉쇄 이후 한국 선박이 홍해를 통해 원유를 국내로 운송한 첫 사례다.

해당 유조선에 이어 두 척의 다른 유조선이 홍해를 통과하는 등 홍해를 경유한 원유 운송 사례가 잇따르고 있다.



지난달 호르무즈 해협 봉쇄를 뚫은 몰타 선적 유조선 오데사(Odessa)호도 오는 8일 충남 대산항에 입항할 것으로 알려졌다. 이 선박은 현대오일뱅크 정유시설에 원유를 하역할 예정이다.

권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
호르무즈 해협이 봉쇄된 이유는 무엇인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기