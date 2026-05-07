한국 유조선, 마침내 여수 도착…‘호르무즈 우회’ 홍해 통과

세줄 요약 호르무즈 봉쇄 속 홍해 우회 첫 한국 유조선 여수 도착

사우디 얀부항 출발, 원유 200만 배럴 실은 운송 사례

홍해 경유 원유 수송 본격화, 다른 유조선도 잇따라 통과

이미지 확대 4일(현지시간) 이란 남부 반다르아바스 인근 호르무즈 해협에 정박 중인 선박의 모습. AFP 연합뉴스·ISNA 통신

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중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 우회로인 홍해를 통과한 첫 번째 한국 유조선이 7일 전남 여수에 도착했다.업계 등에 따르면 사우디아라비아 얀부항에서 원유 약 200만 배럴을 싣고 지난달 중순 홍해를 통과한 한국 유조선이 이날 여수 GS칼텍스 원유 부두에 입항했다.호르무즈 해협 봉쇄 이후 한국 선박이 홍해를 통해 원유를 국내로 운송한 첫 사례다.해당 유조선에 이어 두 척의 다른 유조선이 홍해를 통과하는 등 홍해를 경유한 원유 운송 사례가 잇따르고 있다.지난달 호르무즈 해협 봉쇄를 뚫은 몰타 선적 유조선 오데사(Odessa)호도 오는 8일 충남 대산항에 입항할 것으로 알려졌다. 이 선박은 현대오일뱅크 정유시설에 원유를 하역할 예정이다.권윤희 기자