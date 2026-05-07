NS홈쇼핑, 홈플러스 익스프레스 본계약…홈플 ‘1206억원 확보’

세줄 요약 홈플러스, 익스프레스 영업권 NS홈쇼핑에 매각

매각가 1206억원, 일부 채무 승계 조건 포함

회생 자금 확보와 유통 경쟁력 강화 기대

이미지 확대 홈플러스 회생계획안 7월3일까지 재연장 서울 시내 홈플러스. 2026.04.30.

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​기업 회생을 추진 중인 홈플러스가 슈퍼사업부문인 ‘홈플러스 익스프레스’를 NS홈쇼핑에 넘기는 영업양도계약을 체결했다.​홈플러스는 우선협상대상자인 NS홈쇼핑(엔에스쇼핑)과 익스프레스 영업권 양도계약을 맺었다고 7일 밝혔다. 매각 금액은 현금 1206억원 규모로, 여기에 추가로 NS홈쇼핑이 익스프레스 채무 중 일부를 승계하는 조건이다. 홈플러스 익스프레스의 현 재무상태는 총 자산 약 3170억원, 순자산 약 1460억원이다.홈플러스 측은 이번 매각을 “기업 정상화를 위해 매우 의미 있는 진전”이라 평가했다. 다만 대금 유입까지 약 두 달의 시차가 있는 만큼, 그사이 운영자금 및 추가 유동성 확보에 주력해 정상화 기반 마련에 집중한다는 방침이다.​인수 주체인 NS홈쇼핑은 이번 결정을 통해 온·오프라인을 아우르는 유통 경쟁력 강화를 꾀한다. NS홈쇼핑 측은 자사의 식품 전문성과 유통 역량을 익스프레스의 오프라인 인프라에 접목해 시너지를 극대화한다는 전략이다.지난달 매각 논의가 본격화된 이후 양측이 속도감 있게 본계약을 마무리함에 따라 향후 유통 시장의 판도 변화와 홈플러스의 경영 정상화 향방에 시장의 이목이 쏠리고 있다김현이 기자