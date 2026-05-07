제83회 프렌차이즈 창업박람회

“한달 일하고 7300만원 받는다”…전세계 ‘1명’ 뽑는 ‘역대급 일자리’ 나왔다

“난 남성도 여성도 아니다”…샘 스미스, ‘3년 열애’ 동성 연인과 약혼 소식

“주식으로 통장 80% 날리고 헬스 트레이너와 바람 난 아내, 심지어…” 충격 사연

“냄새 그대로 보존” 여고생 신던 ‘꼬질꼬질’ 실내화, 46만원에 팔려…日 “성적 대상화”

3살 딸 세탁기에 넣고 돌리고 소주 먹인 계부… 1심 집유→2심 실형

김고은 ♥남편 결혼사진 공개…턱시도 입은 훈훈한 男 누구?

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

글·사진 박상준 여행작가 낭비 없이 빼곡히 채운 사랑과 존경… 절실함으로 써내려간 ‘김대중 옥중서신’

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

세종 김우진·서울 김지예 기자 한반도 ‘U자형 에너지고속도로’… “정부의 뚝심 있는 정책 의지 필요”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

서유미 기자 도서관·카페·창작공간 누린다… 주민 하나 되는 ‘구로문화누리’

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

대학생 K과학인재, 미래에 도전하라!

글·사진 박상준 여행작가 청명과 곡우 사이, 제철의 봄 맛보다

정연호 기자 6개월간 3명의 여성이…연쇄살인마 ‘뻥식이’의 일그러진 허세

듣는 그날의 사건현장

가정용 로봇, 특이점이 온다

김주연 기자 ‘자주 근대화’ 열망 흐르던 길… 그 몰락도 돌담은 보았으리라

이준호·박효준 기자 스쿨버스 운영부터 비용 지원까지…‘통학권 보장’ 법 나왔다

이두걸 사회1부장·고혜지 기자 “법원이 사법개혁 요구 자초… 내란 청산으로 신뢰 되찾아야”

장진복 기자 “선열 희생·헌신을 미래 세대로”…‘백범의 손녀사위’ 빙그레 회장

김경두 기자 아들 말고 손주에게 바로 증여하세요…세대 건너뛰면 세금 줄어든다

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

워싱턴 임주형 특파원 초고가 ‘세컨드 하우스’ 때린 맘다니… 부유층은 ‘조세 저항’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 누릴 것인가, 견딜 것인가…‘자유’ 찾는 인류의 수난곡

오경진의 폐허에서 무한으로

권훈 문화체육부 전문기자 ‘장타 4위’ 36세 엄마의 힘… “우승하고 둘째 가질래요”

기획취재팀 다시 쓰는 소녀들의 이야기…서연은 아직 열네 살이다

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

[박미경의 사진의 첫 문장] 사진가가 선물한 씨오쟁이 / 박미경 류가헌 갤러리 관장

[김정인의 역사프리즘] 시대를 읽는 눈금자, 노동절 / 김정인 춘천교대 교수

[열린세상] 잊혀진 전쟁과 없어져야 할 전쟁 / 이준한 인천대 정치외교학과 교수

[박상훈의 호모 폴리티쿠스] 87년 6월에 바랐던 세상 / 박상훈 정치학자

[데스크 시각] 진옥동의 ‘생산적 금융’은 다를까 / 백민경 디지털금융부장

[박상숙의 호모픽투스] “경자유전은 실제와 괴리… 소유권 확인보다 경작 현실 봐야” / 박상숙 논설위원

이 박람회의 정식 명칭은 무엇인가요?

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7일 서울 강서구 마곡 코엑스 전시장에서 열린 ‘제83회 프랜차이즈 창업박람회’를 찾은 사람들이 부스에서 체험을 하고 있다.도준석 전문기자

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