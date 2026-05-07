경제 제83회 프렌차이즈 창업박람회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/07/20260507500168 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-07 15:10 입력 2026-05-07 15:10 이미지 확대 7일 서울 강서구 마곡 코엑스 전시장에서 열린 ‘제83회 프랜차이즈 창업박람회’를 찾은 사람들이 부스에서 체험을 하고 있다.2026.5.7 도준석 전문기자 7일 서울 강서구 마곡 코엑스 전시장에서 열린 ‘제83회 프랜차이즈 창업박람회’를 찾은 사람들이 부스에서 체험을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 박람회의 정식 명칭은 무엇인가요? 제83회 프랜차이즈 창업박람회 제84회 프랜차이즈 창업박람회