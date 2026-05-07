“하우스가 알아서 물 주고 온도 맞춘다”… 레드향 농가에 스마트팜 ‘제빛나’ 시동

애월·중문·표선·제주시 등 레드향 시범농가 4곳에

이달까지 환경 측정장치·구동기 제어장치 등 설치

이미지 확대 농업기술원은 애월, 표선, 중문, 제주시 동지역 등 도내 레드향 재배 농가 4곳을 시범 농가로 선정해 이달까지 환경 측정장치와 구동기 제어장치, 폐쇄회로(CC)TV 등 스마트팜 운영에 필요한 장비 설치를 마칠 계획이다. 제주도 제공

세줄 요약 제주형 스마트팜 ‘제빛나’ 시범사업 본격 추진

레드향 농가 4곳에 자동제어·데이터 장비 설치

생육·노동시간·만족도 종합 검증 계획

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제주 레드향 하우스 안 온도가 오르면 천창이 자동으로 열리고, 토양센터장치를 통해 땅이 메마르면 관수 장치가 스스로 작동한다.농민이 일일이 스마트폰을 들여다보지 않아도, 시스템이 축적된 데이터를 바탕으로 최적의 생육 환경을 맞춰주는 ‘똑똑한 농장’이 실현되는 셈이다.제주도 농업기술원이 제주 환경에 특화된 스마트 제어·데이터 통합관리 시스템 ‘제빛나’ 시범사업을 본격 추진한다고 7일 밝혔다.‘제빛나’는 농업기술원이 자체 개발한 제주형 스마트팜 시스템이다. 핵심 기능은 크게 두 가지다. 우선 센서를 기반으로 환풍기·천창·관수시설 등 구동기를 자동 제어하고 관수 시간을 예약 설정하는 스마트 제어 기능이 있다.여기에 축적된 빅데이터를 분석해 작물별 최적 생육 범위를 제시하고, 선도 농가 데이터와 비교 분석까지 가능한 데이터 통합관리 기능도 갖췄다.이번 시범사업은 농업기술원이 2024년부터 추진해 온 농업 빅데이터 수집 및 생육관리 모델 연구 성과를 실제 농가에 적용해 효과를 검증하기 위해 마련됐다.농업기술원은 지난 2월 애월, 표선, 중문, 제주시 동지역 등 도내 레드향 재배 농가 4곳을 시범 농가로 선정했다. 농가당 1200만원씩 투입해 이달까지 환경 측정장치와 구동기 제어장치, 폐쇄회로(CC)TV 등 스마트팜 운영에 필요한 장비 설치를 마칠 계획이다. 사업비는 보조 70%, 자부담 30% 방식으로 지원된다.시스템 구축 이후에는 생육 단계별 품질 변화와 노동시간 절감 효과, 시스템 활용도, 농가 만족도 등을 종합 분석할 예정이다.운찬일 제주도 농업기술원 농업연구사는 “제빛나 시스템이 보급되면 시설 환경 관리 효율성이 크게 높아지고 농가 노동력 부담도 줄어들 것으로 기대한다”며 “제주 농업 환경에 최적화된 스마트팜 기술을 확산해 기후 변화와 농촌 인력난에 선제적으로 대응하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자