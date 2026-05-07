메가스터디 기숙학원 종합관, 5월 31일 ‘Pre 반수반’ 개강... 학습 전략 발표

세줄 요약 Pre 반수반 5월 31일 개강 발표

반수생 학습 이탈 원인 구조 부재 지적

맞춤 설계와 안정 환경 구축 강조

이미지 확대 메가스터디 기숙학원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

메가스터디 기숙학원 종합관이 오는 5월 31일 ‘Pre 반수반’ 개강을 확정하고, 반수 수험생의 학습 위기 요인 분석 및 대응 전략을 공개했다. 반수 특성상 단기간 내 성적 향상이 필요한 만큼 초기 환경 구축과 방향 설정의 중요성을 강조했다.학원 측의 분석 결과에 따르면, 반수생이 학습 궤도에서 이탈하는 주된 원인은 학습량의 절대적 부족보다 ‘학습 구조의 부재’에 기인한 것으로 나타났다. 수능까지의 잔여 시간이 제한적인 상황에서 과목별 우선순위가 불분명하거나 취약 영역을 정밀하게 진단하지 못한 채 전 범위를 무분별하게 반복하는 방식은 비효율을 초래한다는 지적이다. 특히 독학 중심의 학습은 계획 대비 실행력 저하나 일관된 생활 리듬 붕괴로 이어질 위험이 높다.환경적 변수 또한 집중력 유지의 장애 요인으로 꼽혔다. 외부 자극에 노출되는 생활 환경에서는 학습 흐름이 끊기기 쉽고, 일정 관리와 생활 패턴의 균형이 무너질 경우 발생하는 학습 공백은 성적 하락의 직접적인 원인이 되므로 안정적인 학습 환경 조성이 필수 요건이다.이에 대한 해결 전략으로 학원은 ‘구조화된 학습 설계’와 ‘지속 가능한 학습 환경 구축’을 제시했다. 개인별 성적 데이터와 목표 대학을 기준으로 과목별 비중 및 학습 순서를 재설계하고, 불필요한 학습 요소를 제거하여 성적 향상에 직접 연결되는 영역에 역량을 집중하는 방식이다. 정교한 일정 관리와 실시간 학습 피드백 시스템이 효율 극대화의 핵심으로 강조됐다.특히 반수생은 초기 1~2개월의 학습 밀도가 최종 입시 결과를 결정짓는 핵심 변수다. 초기 단계에서 고정된 루틴을 형성하는 것이 중요하며, 학습에만 전념할 수 있는 환경과 즉각적인 질의응답이 가능한 시스템 마련이 우선 과제다.메가스터디 기숙학원 종합관 측은 반수가 단순히 시간 투입량을 늘리는 경쟁이 아닌, 제한된 시간 내 학습 구조를 설계하는 효율성 싸움이라고 규정했다. 이어 초기 방향 설정과 환경 구축이 안정적으로 뒷받침될 경우 단기간에도 의미 있는 성 성과를 거둘 수 있다고 설명했다.오는 5월 31일 개강하는 Pre 반수반은 본격적인 학습에 앞서 전체적인 방향성을 점검하고 개인별 맞춤형 전략을 수립하는 체계적인 과정으로 진행될 예정이다.양승현 리포터