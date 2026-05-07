셀트리온, 비수기에도 ‘역대급 실적’ … 1분기 매출 1.1조·영업익 3000억 넘었다

영업이익 전년보다 115.5% 뛰어

고수익 신제품 해외서 매출 급증

자사주 1000억 소각해 주주환원

2026-05-07 B1면

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셀트리온이 역대 1분기 기준 최대 실적을 기록하면서 연간 목표 초과 달성에 대한 기대감이 높아지고 있다.셀트리온은 1분기 연결기준 매출액 1조 1450억원, 영업이익 3219억원의 잠정실적을 기록했다고 6일 공시했다. 매출액은 전년 동기 대비 35%, 영업이익은 115.5% 증가해 1분기 최대 매출 및 영업이익을 냈다. 영업이익률은 28.1%다.유럽, 미국 등 글로벌 시장에서 고수익 신규 제품군이 자리 잡으면서 1분기 실적을 견인했다. 해당 분기에 고수익 신규 제품군의 합산 매출은 전년 동기 대비 67% 증가한 5812억원을 기록했고, 처음으로 전체 제품 매출의 60%까지 비중이 확대됐다.일례로 지난해 9월 유럽에 출시된 ‘옴리클로’는 4개월여 만에 덴마크 98%, 스페인 80%, 네덜란드 70% 등의 점유율을 기록했다. 미국에선 자가면역질환 치료제 ‘짐펜트라’의 처방량이 전년 대비 3배 이상 늘었다.하반기로 갈수록 수주 물량 공급 반영 등이 이뤄지면서 실적은 더욱 확대될 전망이다. 셀트리온 관계자는 “비수기인 1분기에 전년 대비 큰 폭의 성장을 달성하면서 올해 목표로 제시한 매출액 5조 3000억원, 영업이익 1조 8000억원을 초과 달성할 가능성이 높아졌다”고 말했다.한편 셀트리온은 이날 이사회를 통해 최근 매입한 1000억원 규모의 자사주를 전량 소각해 주주환원 정책을 이어간다고 밝혔다.김현이 기자