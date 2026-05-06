데이터시티위마켓 RWAHUB·데이탐홀딩스, 에너지 자산 토큰화 기반 업유협약체결… 신재생 인프라 구축 협력

세줄 요약 RWAHUB·데이탐홀딩스, 에너지 자산 토큰화 협약 체결

풍력·ESS·수소·탄소자산 디지털화 공동 추진

신재생 인프라 투자 확대와 자금 조달 다변화

이미지 확대 사진=데이터시티위마켓 제공

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실물자산 토큰화(RWA) 전문 기업 RWAHUB와 신재생에너지·탄소감축 분야 지주사 데이탐홀딩스가 에너지 인프라 구축과 금융 모델 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 신재생에너지 분야의 자금 조달 구조를 다변화하고, 에너지 인프라 구축과 탄소 자산 활용을 연계한 신규 사업 모델을 발굴하는 데 목적을 두고 있다.데이탐홀딩스는 한국해양기술, 프라즈마사이언스, 데이탐코리아 등 3개 기업을 기반으로 해상풍력, 에너지저장장치(ESS), 수소 연료전지, 탄소감축 플랫폼을 아우르는 통합 지주사다. 이를 통해 발전, 저장, 자산화로 이어지는 신재생에너지 밸류체인을 구축하고 관련 사업을 확대하고 있다.양사는 이번 협약을 통해 풍력 발전 설비, ESS 인프라, 탄소 배출권 등 다양한 에너지 자산을 디지털화하는 방안을 공동 추진한다. 이를 통해 기존에 대규모 자본이 필요했던 에너지 프로젝트에 대한 투자 접근성을 높이고, 글로벌 투자 참여 기반을 확대한다는 계획이다.특히 실물자산 토큰화를 통한 에너지 인프라의 금융 자산화 구조를 도입함으로써, 신재생에너지 사업의 고질적인 자금 조달 문제를 해소하는 데초점을 맞췄다.데이탐홀딩스가 확보된 자본력을 바탕으로 신재생에너지 시장 주도권 확보를 위한 본격적인 투자에 나선다. 데이탐홀딩스는 이번에 확보한 자본을 활용해 해상풍력 설치 인프라를 대폭 확충하고, 그간 해외 의존도가 높았던 핵심 부품의 국산화를 적극 추진할 방침이다.또한 미래 에너지 시장의 핵심인 차세대 에너지저장장치(ESS) 및 혁신 에너지 기술 개발에 집중 투자함으로써 기업의 미래 성장 동력을 확보하고 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.양사는 향후 국내외 풍력 단지 조성, ESS 및 수소 인프라 구축, 탄소감축 기술 상용화 프로젝트를 단계적으로 추진하고, 이를 기반으로 글로벌 에너지 및 탄소 시장에서의 사업 확장을 모색할 계획이라고 밝혔다.류정임 리포터