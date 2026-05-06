모바(MOVA), G마켓 ‘빅스마일데이’ 참가… 로봇청소기 S70울트라 롤러 및 G라이브 전격 공개

세줄 요약 모바, G마켓 빅스마일데이 참가 발표

S70 울트라 롤러·P70 프로 울트라 공개

8일 G라이브서 실시간 시연·혜택 제공

이미지 확대 사진= 모바(MOVA) 제공

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글로벌 스마트 가전 브랜드 모바(MOVA)는 공식 유통사 (주)에스라이즈를 통해 5월 6일부터 시작되는 G마켓 연중 최대 쇼핑 축제 ‘빅스마일데이’에 참여한다.이번 행사에서 모바는 플래그십 모델인 ‘S70 울트라 롤러(S70 Ultra Roller)’와 신제품 ‘P70 프로 울트라(P70 Pro Ultra)’를 주력으로 선보이며, 프리미엄 로봇청소기 시장을 겨냥한 제품들을 소개한다.행사의 주력 모델인 S70 울트라 롤러는 3만 2000Pa의 흡입력과 머리카락 엉킴을 방지하는 클린촙(CleanChop™) 3.0 브러시, 실시간 오수 회수 기술인 하이드로포스(HydroForce™)를 탑재했다. 또한 S70 울트라 롤러 직배수 모델은 기존의 강력한 성능에 급·배수 자동화 시스템을 추가하여 정수 공급과 오수 배출의 번거로움을 해소했으며, 반려동물을 감지하는 AI 펫메이트(PetMate™) 기능을 갖췄다.함께 선보이는 P70 프로 울트라는 3만Pa의 흡입력과 물걸레를 최대 4cm까지 연장하는 맥시리치(MaxiReach™) 기술을 통해 구석진 곳까지 청소할 수 있다. 이 외에도 물걸레 청소기, 전동 칫솔, 헤어 드라이어 등 다양한 제품들이 특별한 가격에 판매될 예정이다.모바는 연중 최대 쇼핑 축제인 ‘빅스마일데이’를 맞아 오는 5월 8일 오전 11시, G마켓 라이브 커머스 채널 ‘G라이브’에 참여한다고 밝혔다. 또한 라이브 방송을 통해 프리미엄 로봇청소기 ‘S70 울트라 롤러’의 핵심 기능을 실시간으로 시연하며 제품의 강력한 성능을 선보일 예정이다.특히 방송이 진행되는 시간 동안 제품을 구매하는 고객을 대상으로 라이브 전용 특별 구매 혜택과 단독 이벤트를 진행하며 파격적인 쇼핑 기회를 제공할 계획이다.모바 관계자는 “이번 G마켓 빅스마일데이에서 S70 울트라 롤러와 P70 프로 울트라 등 모바의 최신 기술이 적용된 모델들을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 기회”라며 “스마트 청소 솔루션을 통해 한국 소비자들의 주거 환경을 개선하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.류정임 리포터