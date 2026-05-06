롯데카드, 1분기 순이익 112% 증가… 회원 수 1년 전 수준 회복

세줄 요약 1분기 순이익 222억원, 전년 대비 112.2% 증가

회원 수 956만6000명 회복, 시장 점유율 10.6%

연체전이율 0.318% 개선, 건전성 회복세

이미지 확대 롯데카드 제공

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롯데카드가 올해 1분기 당기순이익을 전년 동기보다 112.2% 늘렸다. 회원 수가 1년 전 수준을 회복하고 연체 지표도 개선되면서 수익성과 고객 기반이 회복세를 보였다.롯데카드는 올해 1분기 별도 기준 당기순이익이 222억원으로 지난해 같은 기간 104억원보다 112.2% 증가했다고 6일 밝혔다. 영업이익은 415억원으로 전년 동기 138억원 대비 201.4% 늘었다. 순이익에는 지난 3월 개인정보보호위원회로부터 부과받은 과징금 약 96억원과 법인세가 반영됐다.회원 수도 회복세를 보였다. 롯데카드 회원 수는 956만 6000명으로 1년 전 955만 6000명보다 1만명 늘었다. 여신금융협회에 따르면 올해 1분기 전업 8개 카드사 개인·법인 신용판매 이용실적 기준 롯데카드의 시장 점유율은 10.6%로, 직전 분기 11.0%에 이어 두 자릿수를 유지했다.자산건전성 지표도 개선됐다. 정상채권이 2개월 이상 연체 채권으로 넘어가는 비율인 연체전이율은 지난 3월 말 기준 0.318%를 기록했다. 롯데카드는 레고랜드 사태 이전 수치인 0.311%에 근접했다고 설명했다. 롯데카드는 “우량 고객 중심의 포트폴리오 구축, 리스크 관리 강화, 대손비용 절감 등 비용 효율화가 실적 개선으로 이어졌다”고 설명했다.다만 사이버 침해에 따른 고객정보 유출 사고 관련 제재 절차는 아직 남아 있다. 금융감독원은 지난달 30일 제재심의위원회에서 롯데카드에 영업정지 4.5개월과 과징금 50억원, 조좌진 전 대표 문책 경고를 담은 징계안을 의결한 것으로 알려졌다. 해당 제재는 금융위원회 의결을 거쳐 최종 확정된다.롯데카드 관계자는 “아직 금융위 최종 결정이 남아있는 만큼 제재 경감을 위해 사고 피해 예방을 위한 노력 등을 성실히 소명할 것”이라고 말했다.김예슬 기자