카카오페이, 1분기 순익 347억원… 매출·영업익 분기 최대

세줄 요약 1분기 순익 347억원, 매출·영업익 분기 최대 경신

금융서비스 매출 82% 증가, 결제·플랫폼도 성장

증권·손보 자회사 실적 개선, 성장 동력 강화

이미지 확대 카카오페이 제공

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카카오페이가 올해 1분기 연결 기준 당기순이익 347억원을 기록했다. 결제·금융·플랫폼 부문이 모두 두 자릿수 성장했고, 자회사인 카카오페이증권과 카카오페이손해보험도 성장하면서 매출과 영업이익은 분기 기준 역대 최대치를 경신했다.카카오페이는 올해 1분기 연결 기준 당기순이익이 347억원으로 전년 동기 대비 141.5% 증가했다고 6일 밝혔다. 연결 매출은 3003억원으로 41.7% 늘었고, 영업이익은 322억원으로 630.9% 증가했다. 영업이익률은 10.7%, 당기순이익률은 11.6%로 나란히 두 자릿수에 진입했다. 연결 영업비용은 2680억원으로 전년 동기 대비 29% 늘었지만 매출 증가율을 밑돌았다.거래액도 증가세를 이어갔다. 1분기 연결 기준 거래액(TPV)은 전년 동기 대비 15% 증가한 50조 9000억원, 매출 기여 거래액은 같은 기간 15% 늘어난 14조 6000억원으로 집계됐다. 결제 서비스 거래액은 오프라인 50%, 온라인 13% 성장에 힘입어 전년 동기 대비 21% 늘었고, 해외 결제도 20% 증가했다. 카카오페이머니 충전 잔고는 2조 5122억원으로 증가세를 이어갔다.사업 부문별로는 금융 서비스 매출 증가가 두드러졌다. 금융 서비스 매출은 1459억원으로 전년 동기 대비 82% 늘어 전체 매출의 49%를 차지했다. 투자와 보험 서비스 매출은 각각 137%, 78% 증가했다. 결제 서비스 매출은 1384억원으로 13.3% 늘었고, 플랫폼 서비스 매출은 광고와 통신중개 성장에 힘입어 160억원으로 67% 증가했다.자회사 실적도 개선됐다. 카카오페이증권은 1분기 매출 1001억원으로 역대 최대 분기 매출을 기록했고, 영업이익은 236억원을 달성했다. 카카오페이손해보험은 전년 동기 대비 85% 증가한 매출 243억원을 기록했다.카카오페이는 데이터 기반 결제 고도화와 에이전틱 AI 결제 인프라 구축도 성장 동력으로 제시했다. 자체 AI 서비스 ‘페이아이’ 고도화와 카카오 AI 에이전트 생태계 연동도 추진 중이다. 신원근 카카오페이 대표는 “자회사의 약진과 더불어 데이터 기반 사업 모델과 신규 성장 동력이 본격적인 궤도에 올라섰고, 이는 카카오페이가 수익성과 확장성을 겸비한 강력한 금융 생태계로 진화했다는 의미”라고 말했다.김예슬 기자