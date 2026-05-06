법무법인 로앤에이, 강화지역주택조합 ‘성공적 마침표’ 위한 해산·청산 솔루션 가동

실사부터 해산총회까지 원스톱 지원으로 청산 거버넌스 완성

이미지 확대 사진=법무법인 로앤에이 제공

세줄 요약 강화지역주택조합 해산·청산 위한 법률실사 착수

총회·계약·자금 집행 적정성 전 기간 검증

해산인가 대행부터 잔여재산 분배까지 지원

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법무법인 로앤에이(대표변호사 김성호)가 강화지역주택조합의 해산 및 청산을 위한 전방위 법률실사 업무에 착수했다고 밝혔다.이번 법률실사는 2018년 조합설립인가 이후 사업 전 기간을 대상으로 진행된다. 로앤에이는 총회 및 이사회 의결의 적법성을 비롯해 용역 계약의 적정성, 자금 집행 내역 등을 정밀 검증할 방침이다.강화지역주택조합은 총 1324세대 규모로 지난해 사용검사와 소유권보존등기를 마치고 입주를 완료하여 지역주택조합 사업의 핵심 목적을 달성했다. 조합 측은 외부 전문기관의 객관적인 검증을 통해 그간의 사업 운영 과정에서 제기된 의문들을 해소하고 조합원의 알 권리를 보장한다는 방침이다.로앤에이는 법률실사를 시작으로 ▲해산총회 안건 검토 및 간담회 지원 ▲행정청 해산인가 신청 대행 ▲채권자 공고 및 채권·채무 확정 ▲잔여재산 분배 가이드 제시 등 청산 종결 시까지 단계별 법률 솔루션을 제공한다. 특히 청산인 등 집행부가 직면할 수 있는 법적 리스크를 관리하고 면책 문서 체계를 구축하는 등 안정적인 청산 거버넌스 수립에 집중할 계획이다.김성호 대표변호사는 “지역주택조합의 마무리는 투명한 채권·채무 정리와 적법한 잔여재산 분배에 달려 있다”며 “단순한 자문을 넘어 해산인가 대행부터 청산 종결까지 책임지는 원스톱 서비스를 통해 조합원들의 소중한 재산을 보호하고 신뢰할 수 있는 청산 모델을 실현하겠다”고 강조했다.법무법인 로앤에이는 전국 다수의 지역주택조합을 대상으로 설립부터 해산 및 청산에 이르는 전 과정에 걸쳐 맞춤형 법률 서비스를 제공하며 독보적인 전문성을 입증하고 있다.류정임 리포터