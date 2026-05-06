천재교육·천재교과서, 2022 개정 교육과정 반영한 중등 과학 ‘ESC’ 시리즈 개편

세줄 요약 2022 개정 교육과정 반영한 ESC 시리즈 개편

중등 과학 개념 통합·단권화, 최신 문항 보강

개념 정리부터 서술형, 고등 연계까지 단계화

이미지 확대 사진=천재교육 제공

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과학 교과는 학년이 올라갈수록 생소한 용어와 방대한 학습량으로 인해 학습을 포기하는 학생이 늘어나는 과목이다.특히 물리, 화학, 생명과학, 지구과학 등 각 영역의 기초가 부실할 경우 상급 학년 수업은 물론 고등 과학 과정까지 학습 결손이 누적될 수 있다.천재교육은 이러한 학습 현장의 고충을 해소하고자 2022 개정 교육과정을 반영한 중등 과학 전문 교재 ‘ESC’ 시리즈를 개편했다.이번 개편은 핵심 내용을 체계적으로 정리해 학습 효율을 극대화하는 데 초점을 맞췄다.중학교 1~3학년 과정에 흩어진 과학 개념을 영역별로 통합해 단권화한 기존 ESC 시리즈의 강점은 유지하면서, 천재교과서 발행 노하우를 담아 개정 교육과정에 맞춘 최신 문항과 탐구 자료를 대폭 보강한 것이 특징이다.교재 구성은 개념 이해부터 실전 대비까지 단계별 학습이 가능하도록 설계됐다.우선 핵심 내용을 시각화해 정리한 ‘개념 정리’와 교과서 주요 탐구 활동을 상세히 풀이한 ‘탐구’ 섹션을 통해 원리 습득을 돕는다.이어지는 문제 구성은 주제별 기초 문제를 다루는 ‘개념 다지기’, 최신 출제 경향을 반영한 ‘실력 다지기’, 비중이 점차 확대되고 있는 수행평가와 내신에 대비한 ‘서술형 다지기’ 등 3단계로 세분화했다.특히 단원별 말미에 구성된 ‘고등 과학 연계’ 코너는 중등 교과와 맞닿아 있는 고교 과학의 핵심 개념을 미리 제시한다. 이를 통해 학습자는 중등 심화 과정은 물론 고등 과정으로의 자연스러운 확장을 경험할 수 있으며, 상급 학교 진학 시 느낄 수 있는 학습적 진입 장벽과 심리적 부담감을 효과적으로 완화해 준다.천재교육 관계자는 “개정 교육과정을 완벽히 반영한 ESC는 단기간에 중학 과학의 핵심을 정리하고자 하는 학생들에게 최적의 대안”이라며 “영역별 통합 학습을 통해 중등 과학의 기초를 탄탄히 다지고, 나아가 고등 과학의 경쟁력까지 확보할 수 있을 것”이라고 밝혔다.류정임 리포터