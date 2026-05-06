엔라이즈, 필름 제형 수면케어 제품 ‘데일리 멜라스트립 식물성 멜라토닌’ 출시

세줄 요약 엔라이즈 데일리, 수면케어 신제품 출시

구강용해필름 제형으로 물 없이 섭취 가능

식물성 멜라토닌과 복합 성분으로 루틴 관리

이미지 확대 사진=데일리 멜라스트립 식물성 멜라토닌

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

건강기능식품 전문기업 엔라이즈(대표 김승훈)의 웰니스 라이프스타일 브랜드 ‘데일리(daily)’는 수면케어 카테고리 제품 ‘데일리 멜라스트립 식물성 멜라토닌’을 출시했다고 밝혔다. 데일리는 기존 헬스케어와 이너뷰티 중심 제품군에 이어 수면 루틴과 관련된 제품군까지 영역을 확대했다. 이번 신제품은 구강용해필름 형태로 설계된 점이 특징이다.최근 건강기능식품 시장에서는 기능성뿐 아니라 섭취 편의성과 제형, 휴대성 등을 함께 고려하는 소비 흐름이 확대되면서 필름형이나 젤리형 같은 이색 제형들이 시장의 대세로 떠오르고 있다.‘데일리 멜라스트립’은 입안에 부착하면 필름이 녹으며 섭취되는 방식으로 구성됐다. 물 없이 섭취할 수 있도록 설계됐으며, 개별 포장 형태를 적용해 휴대 편의성을 고려했다고 회사 측은 설명했다. 또한 설탕 대신 카모마일을 블렌딩해 취침 전 섭취 부담을 줄이는 방향으로 구성했다.제품에는 미국 캘리포니아 소재 식물성 원료 기업에서 생산한 타트체리 유래 식물성 멜라토닌 2mg이 함유됐다. 이와 함께 마그네슘과 테아닌, 트립토판 등을 함께 배합해 수면 루틴 관리에 활용할 수 있도록 설계했다.김승훈 엔라이즈 대표는 “데일리는 간편한 일상 습관을 기반으로 건강 관리를 제안하는 브랜드 방향성을 이어가고 있다”며 “이번 제품은 기존 멜라토닌 제품에 대한 소비자 의견을 반영해 식물성 멜라토닌과 필름형 제형을 적용한 것이 특징”이라고 밝혔다.이어 “앞으로도 아침부터 밤까지 일상 건강 루틴 전반을 아우를 수 있도록 제품군을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.한편, 엔라이즈는 신제품 ‘데일리 멜라스트립’ 출시를 기념하여 오는 5월 19일까지 특별 프로모션을 진행한다. 이번 신제품을 포함한 데일리 제품군은 공식 온라인몰 및 주요 이커머스 채널에서 만나볼 수 있다.류정임 리포터