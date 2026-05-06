대한직업청소교육학원, 5월 지인추천 이벤트 진행… 청소자격증 교육 확대

세줄 요약 5월 지인추천 이벤트로 수강생 모집

청소자격증 교육과 실습 중심 훈련 확대

취업·창업 연계와 허그일자리 참여

이미지 확대 사진=대한직업청소교육학원 제공

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대한직업청소교육학원이 5월을 맞아 지인 추천 이벤트를 진행하며 수강생 모집에 나섰다.본 교육 기관은 청소 자격증 예비 수강생을 대상으로 ‘지인 추천 이벤트’를 실시한다. 추천인과 피추천인 모두에게 혜택을 제공해 교육 참여 기회를 넓히고, 나아가 전문 인력의 실질적인 취업을 지원하는 선순환 구조를 구축할 방침이다.대한직업청소교육학원은 인천시에 위치한 청소 전문 직업훈련 기관으로, 청소 기술 교육을 기반으로 취업 및 창업 연계 프로그램을 운영하고 있다. 교육 이수 시 각종 청소 관련 자격증 발급이 가능하며, 현장 중심 실습 교육을 통해 실무 적용도를 높이는 데 초점을 두고 있다.특히 저수조 및 물탱크 청소를 비롯해 세탁기, 에어컨, 매트리스, 소파 청소 등 홈케어 분야와 방역 소독, 바닥 세척 등 청소 업계 전반에 걸친 종합적인 교육 과정을 제공하고 있다는 점이 특징이다. 이를 통해 단일 분야에 국한되지 않고 다양한 청소 기술을 습득할 수 있도록 교육 범위를 확장하고 있다.또한 해당 학원은 한국법무보호복지공단의 ‘허그일자리’ 사업과 관련된 취업 지원 프로그램에도 참여하고 있다. 허그일자리는 출소 예정자 및 사회 복귀를 준비하는 대상자의 안정적인 정착과 재범 방지를 목적으로 운영되는 제도로, 개인별 취업 지원과 직업 교육을 제공하는 것이 특징이다.대한직업청소교육학원은 이를 통해 취업 취약계층을 포함한 다양한 대상자에게 직업 교육 기회를 제공하고 있으며, 청소 기술 교육과 자격증 취득을 기반으로 일자리 연계를 지원하고 있다.학원 관계자는 “이번 지인 추천 이벤트는 보다 많은 사람이 청소 자격증 교육을 접할 수 있도록 하기 위한 취지”라며 “실무 중심 교육과 취업 연계를 통해 안정적인 직업 진입을 지원해 나갈 계획”이라고 밝혔다.류정임 리포터