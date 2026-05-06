쿠도커뮤니케이션, 가정의 달 맞아 가족 초청 프로그램 ‘허그데이’ 운영

세줄 요약 가정의 달 맞아 가족 초청 허그데이 운영

과천 DX타워서 사옥 투어·체험 행사 진행

사람 중심 조직문화와 소속감 확대 방침

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ICT 전문기업 쿠도커뮤니케이션(대표 김용식)이 가정의 달을 맞아 임직원 가족과 지인을 대상으로 한 사내 초청 프로그램 ‘허그데이(HUG Day)’를 운영한다고 밝혔다.‘허그데이’는 임직원의 가족과 지인이 회사 공간을 직접 방문해 근무 환경과 조직문화를 경험할 수 있도록 마련된 프로그램으로, 구성원의 일터를 가족과 함께 공유하는 취지로 기획됐다.올해 행사는 5월 16일부터 17일까지 이틀간 쿠도커뮤니케이션 과천 DX타워 사옥에서 진행된다. 지난해 처음 운영된 이후 임직원들의 호응을 바탕으로 올해 두 번째 프로그램으로 이어지게 됐다.행사 기간 동안 참가자들은 사옥 투어와 함께 회사 및 주요 사업 소개, 기술 체험 콘텐츠, 포토존, 참여형 이벤트 등 다양한 프로그램을 체험할 예정이다. 또한 가족 단위 방문객을 위한 웰컴 기프트와 외식 식사권도 제공된다.쿠도커뮤니케이션은 이번 프로그램을 단순한 초청 행사에 그치지 않고, 구성원의 일과 삶을 연결하는 조직문화 활동의 일환으로 운영한다는 방침이다. 가족과 지인이 회사의 업무 환경과 비전을 직접 경험할 수 있도록 구성해 구성원의 소속감과 공감대를 높인다는 계획이다.이주연 쿠도커뮤니케이션 경영지원부장(전무)은 “허그데이는 구성원의 가족과 지인이 회사 문화를 직접 체감하고 서로 소통할 수 있도록 마련된 프로그램”이라며 “앞으로도 구성원과 가족이 함께 공감할 수 있는 사람 중심의 조직문화를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.한편 쿠도커뮤니케이션은 ‘사람 중심 성장 문화’를 기반으로 조직문화 활동을 이어오고 있으며, 2025년 정부로부터 인적자원개발 우수기관 인증을 획득했다. 또한 가족친화 우수기업 및 청년친화 강소기업 인증 등을 통해 가족 친화적 기업문화 조성에도 힘쓰고 있다.양승현 리포터