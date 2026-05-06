셀트리온 분기 최대 실적… 영업이익 115.4%↑

세줄 요약 1분기 매출·영업이익·순이익 모두 최대 실적

바이오시밀러 판매와 미국 시장 선전 견인

1000억원 규모 자사주 전량 소각 결정

이미지 확대 셀트리온

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셀트리온 1분기 매출 1조 1450억원최근 매입 1000억원 자사주 소각키로바이오 기업인 셀트리온이 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 3219억원으로 지난해 1분기보다 115.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다. 매출은 1조 1450억원으로 작년 동기 대비 36% 증가했다. 순이익은 3498억원으로 222.9% 늘었다.매출과 영업이익 모두 역대 1분기 최대 실적이다. 영업이익률도 약 28%로 개선됐다. 글로벌 시장에서 판매 중인 11개 바이오시밀러 제품이 안정적인 매출을 떠받쳤고, 고수익 신규 제품군 매출이 지난해 1분기보다 67% 늘었다. 미국 시장에서 선전한 영향도 크다.셀트리온은 당초 목표로 연매출 5조 3000억원, 영업이익 1조 8000억원을 밝힌 바 있는데, 이를 뛰어 넘을 수 있다는 전망도 나온다. 최대 실적을 기록한 1분기가 통상 비수기라는 점에서 연간 실적이 더욱 높아질 수 있어서다. 셀트리온은 바이오시밀러 포트폴리오를 2030년에는 18개로 늘린 뒤, 2038에는 41개까지 확대할 방침이다.셀트리온은 이날 이사회를 통해 최근 매입한 약 1000억원 규모의 자사주를 전량 소각하기로 했다.김현이 기자