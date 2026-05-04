메타플렉스, CIS 2026서 AI 에이전트 시대 대응 전략 공유

세줄 요약 CIS 2026서 AI 시대 온체인 전략 발표

AI 에이전트용 정체성·자산관리 강조

솔라나 기반 인프라 확장 계획 공유

이미지 확대 맥킨지 홈 메타플렉스 재단 미국 대표가 서울 더 플라자호텔에서 열린 CIS 2026에서 발표를 진행하고 있다.

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솔라나 기반 디지털 자산 인프라 프로젝트 메타플렉스(Metaplex)가 ‘크립토 인베스트먼트 쇼 2026(CIS 2026)’에 참가해 AI 기술 확산에 따른 온체인 인프라 활용 방향을 소개했다.CIS 2026은 쟁글이 주최하고 한화투자증권이 후원한 행사로, 지난 4월 17일부터 19일까지 서울 더 플라자 호텔과 성수동 에스팩토리에서 진행됐다. 행사에서는 기관 투자자와 업계 관계자 등을 대상으로 디지털 자산 시장과 관련한 다양한 세션이 운영됐다.행사에서는 실물자산 토큰화(RWA), 스테이블코인, 전통 금융과 블록체인 기술의 접목, 글로벌 디지털 자산 시장 동향 등이 주요 주제로 다뤄졌다.맥킨지 홈 메타플렉스 재단 미국 대표는 발표를 통해 AI와 블록체인의 결합 흐름 속에서 온체인 인프라의 중요성을 강조했다. 특히 AI 에이전트가 독립적인 주체로 활동하는 환경에서, 메타플렉스가 정체성 부여와 자산 관리 기능을 제공하는 핵심 인프라로 작동할 수 있다고 설명했다.메타플렉스는 솔라나 생태계 내에서 토큰 및 디지털 자산 발행·관리 기능 등을 지원하는 인프라 프로젝트다. 메타플렉스 측에 따르면 현재까지 관련 인프라 이용자는 1500만명 이상이며, 누적 거래 처리 및 자산 생성 규모는 10억건 이상으로 집계됐다.최근에는 NFT 중심 기능 외에도 토큰 발행, 온체인 데이터 활용 등으로 활용 범위를 확대하고 있다고 설명했다.행사 기간 중 성수 에스팩토리 부스에서는 방문객들과 디지털 자산 기술 활용 사례 및 온체인 생태계 관련 내용을 공유하는 자리도 마련됐다.메타플렉스는 DAO 기반 거버넌스를 통해 프로토콜 수익 일부를 생태계에 환원하는 구조를 운영하고 있으며, 이를 통해 온체인 경제의 선순환 구조를 구축한다는 전략이다.맥킨지 홈 대표는 “한국은 글로벌 블록체인 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있는 만큼, 향후 다양한 협력 기회를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.양승현 리포터