양재하이브랜드, 양재 IC 권역 개발 호재 속 ‘글로벌 비즈니스 거점’ 가치 부각

세줄 요약 양재 IC 권역 개발 호재와 입지 가치 부각

AI 특구·물류단지로 미래형 산업지 재편

브로드컴·오픈베이스 장기 입주로 안정성

이미지 확대 양재하이브랜드 모습 (사진출처=양재하이브랜드)

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서울 남부권 교통 거점에 위치한 양재하이브랜드가 인근 지역의 대형 개발 프로젝트와 연계되어 비즈니스 및 상업적 자산 가치를 높이고 있다. 양재동 일대가 AI 미래융합혁신특구와 하림 도시첨단물류단지 등 미래형 산업 중심지로 재편됨에 따라 대규모 인프라를 갖춘 양재하이브랜드의 입지적 수혜가 가시화되는 양상이다.현재 정부의 구글 AI 캠퍼스 설립 지원 등 AI 산업 육성 정책이 강화되는 흐름 속에서 양재동은 AI 미래융합혁신특구 및 ICT 특정개발진흥지구로서 중심 역할을 수행 중이다. 이러한 정책적 배경을 바탕으로 양재하이브랜드에는 글로벌 반도체 기업 브로드컴(Broadcom)과 IT 전문 기업 오픈베이스 등 우량 기업들이 입주하여 장기간 임대차 계약을 유지하고 있다. 우량 테넌트들의 장기 점유는 자산 운영의 안정성을 증명하는 객관적 지표로 평가받는다.검증된 비즈니스 환경 외에도 최근에는 대규모 면적을 필요로 하는 상업 시설 및 라이프스타일 앵커 시설의 임차 관련 문의가 증가하고 있다. 양재하이브랜드는 시장의 수요를 실질적인 자산 가치 제고로 연결하기 위해 ‘2026 패션관 통합 운영’을 핵심 사업 과제로 설정하여 추진 중이다. 패션관의 통합 운영이 실현될 경우 대규모 임차 제안을 체계적으로 수용할 수 있으며 공간 운영 전략의 일관성을 확보해 소유주들의 임대 수익 안정성이 강화될 것으로 예측된다.양재하이브랜드 관계자는 “양재 권역의 변화와 글로벌 기업들의 장기 입주는 양재하이브랜드가 가진 독보적인 가치를 보여주는 것”이라며, “이미 확인된 수익 안정성을 바탕으로 최근 유입되는 다각도의 대규모 임차 수요를 성공적으로 수용해 지역을 대표하는 랜드마크로서 위상을 확고히 하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터