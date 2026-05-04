작심스터디카페, 1층 상권 진입 확대… 복합 수익 모델로 업종 전환 가속

세줄 요약 1층 상가 진입 확대와 상권 변화

무인 운영·고정 수요 기반 수익 모델

카공족 흡수한 복합형 스터디카페 확산

이미지 확대 (사진=작심스터디카페 제공)

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최근 1층 상가에 프랜차이즈 카페나 음식점 대신 스터디카페가 입점하는 사례가 증가하며 상권 구성에 변화가 나타나고 있다. 작심스터디카페는 신규 오픈 및 공사 중인 매장 상당수를 1층 위주로 배치하고 있으며, 전주중화산점, 여수점, 목포점, 천안불당점 등이 대표적인 1층 운영 사례로 확인된다.기존 1층 상가는 유동인구 중심의 외식업이 주를 이루었으나, 인건비와 원자재 가격 상승 등 운영 비용 부담이 커지면서 운영 효율과 수익 구조를 중시하는 경향이 뚜렷해졌다. 이에 따라 무인 운영 시스템을 통해 인력 비용을 절감하고 고정적인 학습 수요를 확보할 수 있는 업종에 대한 관심이 높아지는 추세다.작심스터디카페는 학생을 비롯해 취업 준비생, 직장인 등 성인 이용층까지 고객 범위를 넓히며 안정적인 이용 구조를 구축했다는 평가를 받는다. 특히 카페에서 업무나 학습을 하던 수요가 무료 음료와 다과를 제공하면서도 집중도가 높은 스터디카페 환경으로 이동하며 공간의 차별화가 진행되고 있다.최근에는 카페에서 공부하거나 업무를 보던 ‘카공족’ 수요까지 스터디카페로 이동하는 흐름도 나타나고 있다. 커피, 티백, 다과 등을 무료로 제공하면서도 보다 조용하고 집중도 높은 환경을 제공한다는 점에서 차별화된 공간으로 자리 잡고 있는 것이다. 단순히 공부만 하는 공간이 아니라, 장시간 머무르며 업무와 자기계발, 휴식까지 가능한 체류형 공간으로 변화하고 있다는 분석이다.공간 구성 측면에서는 기본적인 학습 구역 외에 미팅룸, 스터디룸, OTT 콘텐츠 공간, 스튜디오형 공간 등을 결합한 복합문화공간 형태를 취하고 있다. 이러한 구조는 이용권 수익 외에도 공간 렌탈을 통한 추가 수익 창출을 가능하게 하여, 건물주와 창업자들에게 단일 수익 모델보다 선호되는 복합형 모델로 작용하고 있다.작심스터디카페는 전국 700개 이상의 가맹점을 운영하며 축적한 데이터를 기반으로 입지별 적용 모델을 구축 중이다. 지방 상권뿐만 아니라 서울 주요 상권에서도 1층 매장 입점에 관한 문의가 지속되고 있으며, 브랜드 인지도 상승이 공간 활용 모델 확산에 기여하고 있다는 분석이다.업계 관계자는 스터디카페가 단순 창업 아이템에서 공간 수익형 비즈니스로 진화하고 있다고 진단했다. 임대수익 중심에서 운영수익 중심으로 이동하는 흐름 속에서 공간 활용 방식이 상가 가치와 수익을 결정하는 핵심 요소로 부각되고 있다.양승현 리포터