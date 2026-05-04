증권가 리포트 10건 중 9건 ‘매수’… 목표가 달성률은 19%

세줄 요약 증권사 리포트 매수 의견 쏠림 심화

목표주가 달성률 19%로 정확성 저하

중소형주 분석 공백과 이해상충 지적

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코스피가 사상 처음 장중 6800선을 돌파하며 ‘7000선’ 돌파를 가시권에 둔 가운데 국내 증권사 애널리스트 보고서의 낙관적 편향이 다시 도마에 올랐다. 증권가 리포트가 대형 상장사에 편중된 데다 투자의견 대부분이 매수 의견에 쏠리면서 리서치 보고서의 신뢰성을 따져봐야 한다는 지적이 나온다.4일 자본시장연구원에 따르면 김준석 선임연구위원은 이날 공개한 ‘애널리스트의 낙관성, 정확성, 정보성’ 보고서에서 2000년부터 2024년까지 25년간 국내 애널리스트 분석보고서 약 74만건을 분석한 결과, 국내 애널리스트 보고서에서 낙관적 편향이 뚜렷하게 나타났다고 밝혔다. 목표주가를 제시한 보고서 100건 중 95건은 주가 상승을 전제로 했지만, 목표주가 달성률은 19%에 그쳤다.2024년 기준 애널리스트 보고서가 발간된 상장사는 전체의 30%에 그쳤다. 유가증권시장 상장사는 44%, 코스닥 상장사는 23%만 보고서 발간 대상에 포함됐다. 이런 공백은 중소형주에서 더 뚜렷했다. 2024년 기준 분석보고서의 69%가 시가총액 상위 200개 기업에 집중됐고, 시가총액 상위 100개 기업에 대한 보고서도 전체의 45%를 차지했다. 김 선임연구위원은 “중소형 상장기업들은 분석의 사각지대에 놓여 있는 것으로 파악된다”고 밝혔다.투자의견의 ‘매수 쏠림’도 장기간 고착화된 것으로 나타났다. 애널리스트 투자의견에서 매수·적극매수가 차지하는 비중은 2010년 이후 90%를 웃돌았고, 2020~2024년에는 93.1%까지 높아졌다.목표주가의 정확성도 떨어졌다. 목표주가에 반영된 예상수익률과 실제 수익률의 차이는 2015년 이후 평균 30%가량에 달했다. 김 선임연구위원은 투자의견뿐 아니라 목표주가와 이익예측치에서도 낙관적 편향이 명확히 관찰됐으며, 이 같은 낙관성이 증권사 수익에 대한 기여도 제고, 분석 대상 기업과의 우호적 관계 구축 등 이해상충 요인과 관련된 것으로 봤다.다만 낙관적 편향에도 애널리스트 정보의 시장 영향력은 여전히 확인됐다. 투자의견, 목표주가, 이익예측치 변경은 유의미한 초과수익률과 초과거래회전율 반응을 일으킨 것으로 나타났다. 김 선임연구위원은 “제공 정보의 정확성, 객관성, 유용성에 연계된 애널리스트 평가 및 보상체계를 도입하고, 제공 정보의 정확성, 객관성, 잠재적 이해상충 요소에 대한 정보공개를 확대할 필요가 있다”고 밝혔다.김예슬 기자