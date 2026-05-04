웰리너리, 마음챙김 교구 누적 판매 5만 개 돌파

세줄 요약 마음챙김 교구 누적 판매 5만 개 돌파

하루한장 다이어리·감정카드 판매 호조

기관 도입 확산, 체험형 정서교육 주목

이미지 확대 (웰리너리 제공)

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웰니스 브랜드 웰리너리가 마음챙김 교구의 누적 판매량이 5만개를 넘어섰다고 발표했다. 이번 성과는 정서적 안정과 감정 표현을 돕는 콘텐츠를 바탕으로 공공기관 및 전문기관의 도입 사례가 증가한 것에 따른 결과다.제품별 판매 현황을 살펴보면 대표 제품인 ‘하루한장 마음챙김 다이어리’는 출시 2년 만에 누적 판매 4만부를 기록했다. ‘감정카드’는 출시 1년 만에 1만세트 이상의 판매 실적을 거두었다. 해당 교구들은 개인 소비자뿐만 아니라 전국 교육지원청, Wee센터, 정신건강복지센터, 의료기관, 기업 등 100여곳 이상의 기관에서 프로그램 도구로 활용되고 있다.웰리너리 측은 단순히 감정을 설명하는 방식이 아닌 직접 경험하고 반복 실천할 수 있도록 구성된 콘텐츠 설계가 마음챙김 교구의 강점이라고 설명했다. 해당 제품군은 감정 포스터를 통한 인지 단계에서 시작해 감정 스티커를 통한 선택, 감정카드를 활용한 표현, 마음챙김 다이어리를 통한 정리 단계로 이어지는 설계를 통해 아동과 청소년이 일상에서 감정을 자연스럽게 인식하고 표현하는 습관을 형성하도록 돕는다.최근 정서 교육에 대한 사회적 관심이 높아지면서 교육 및 복지 현장에서는 즉각 사용 가능한 실효성 있는 콘텐츠 수요가 증가하는 추세다. 감정 이해 및 조절 능력이 학업 성취와 대인 관계, 조직 문화 등 다양한 사회적 영역과 직결된다는 분석이 체험형 정서 교육 도구의 가치를 높이고 있다.웰리너리 관계자는 “교육 현장의 경우 지역 교육지원청, 학교 상담실, 위클래스 프로그램 등에서 위기 학생 정서 지원과 상담 보조 도구로 마음챙김 교구가 활용되고 있는 가운데 복지 분야에서는 청소년상담복지센터, 아동보호전문기관, 정신건강복지센터 등에서 회복 프로그램의 핵심 교구로 사용되고 있다”며 “최근에는 대학 상담센터와 병원, 기업 임직원 대상 프로그램 등 성인을 위한 정서 관리 영역으로도 활용 범위가 넓어지는 추세”라고 전했다.양승현 리포터