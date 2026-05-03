4대 금융 ‘못 받는 돈’ 3조원 육박...역대 최대

세줄 요약 4대 금융 추정손실 3조원 육박, 역대 최대

고금리 장기화로 연체·부실채권 빠르게 확대

자영업자·중소기업·PF 부실 위험 동반 증가

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고금리가 장기화 되면서 4대 금융그룹이 사실상 회수를 포기한 대출이 3조원에 육박하며 역대 최대 수준으로 불어났다.3일 금융권에 따르면 KB·신한·하나·우리금융의 올해 1분기 말 ‘추정손실’ 규모는 2조 9963억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 5.8%, 전분기 대비 16.8% 증가한 수치로, 부실채권이 빠르게 늘고 있다는 뜻이다.추정손실은 대출 건전성 분류에서 가장 낮은 단계로, 1년 이상 연체되거나 파산·폐업 등으로 회수가 사실상 불가능하다고 판단되는 자산을 뜻한다. 실제 손실로 이어질 가능성이 높은 만큼 금융권 건전성을 가늠하는 지표로 활용된다.금융그룹별로 보면 KB금융은 8072억원으로 1년 전보다 27.2% 증가했고, 하나금융은 5030억원으로 30.3% 늘었다. 우리금융도 8260억원으로 12.4% 증가했다. 반면 신한금융은 8601억원으로 20.1% 감소했는데, 이는 부실자산 상각 등 선제적인 정리 영향으로 풀이된다.고금리 장기화가 부실 확대를 키웠다. 과거 저금리 시기에 대출을 받았던 자영업자와 중소기업의 상환 부담이 커지면서 연체가 늘고 있기 때문이다. 여기에 고유가·고물가로 비용 부담이 확대되고 부동산 경기 회복이 지연되면서 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 위험도 함께 커지는 모습이다.금융권에서는 고금리 기조가 이어질 경우 부실 증가세가 당분간 계속될 가능성이 높다고 보고 있다. 자산 건전성 관리 부담이 커지면서 대출 심사 역시 더 보수적으로 운영될 수 있다는 전망이 나온다.박소연 기자