4월 가계대출 1.2조 증가… 주담대 증가폭 6개월 만 최대

세줄 요약 5대 은행 가계대출 1조2262억원 증가

주담대 9988억원 늘어 6개월 만 최대

신용대출 두 달 연속 증가, 주식 수요 반영

이미지 확대 서울 시내의 현금자동입출금기(ATM) 모습. 연합뉴스

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5대 시중은행 가계대출이 지난달 1조 2000억원 넘게 늘었다. 지난해 말 이후 감소와 반등을 오가던 가계대출이 4월 들어 다시 증가한 모습이다.1일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 가계대출 잔액은 지난달 29일 기준 766조 9552억원으로 집계됐다. 3월 말 765조 7290억원과 비교하면 1조 2262억원 증가했다. 가계대출이 월간 기준 1조원 넘게 증가한 것은 지난해 11월 이후 5개월 만이다.가계대출 증가세는 주택담보대출(주담대)이 이끌었다. 주담대 잔액은 611조 3327억원으로 전월보다 9988억원 늘었다. 주담대가 1조원 가까이 늘어난 것은 지난해 10월 이후 6개월 만에 최대 규모다. 올해 1월 감소한 뒤 2월 증가, 3월 감소를 거쳐 4월 다시 늘었다.신용대출도 두 달 연속 증가했다. 신용대출 잔액은 104조 8284억원으로 전월보다 1689억원 늘었다. 지난해 12월부터 석 달 연속 감소하다 올해 3월 증가로 돌아선 뒤 두 달째 늘었다. 마이너스통장 대출 등을 활용한 주식 투자 수요가 반영된 영향으로 풀이된다.요구불예금은 월 중 큰 폭의 등락을 보였다. 5대 은행의 지난달 29일 기준 요구불예금은 700조 6712억원으로 전월 말 대비 7631억원 증가했다. 지난달 중순에는 680조 9236억원까지 줄어들며 보름 사이 약 18조 9845억원이 빠졌다가 다시 유입된 것이다. 코스피 지수가 사상 최고치 경신을 이어가며 자금 이동이 나타났다가 월말 다시 자금이 모인 것으로 풀이된다.정기예금과 적금도 증가했다. 5대 은행 정기예금 잔액은 938조 8229억원으로 전월보다 1조 3664억원 늘었고, 정기적금 잔액은 46조 5640억원으로 4063억원 증가했다.김예슬 기자