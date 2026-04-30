삼성바이오-릴리, K-바이오 육성 맞손…‘C랩 아웃사이드’ 로드맵 공개

내년 7월 송도에 3500평 규모 개소

30개 스타트업에 R＆D·멘토링 지원

이미지 확대 이상명 삼성바이오로직스 CDO개발담당(상무). 삼성바이오로직스 제공

세줄 요약 삼성바이오-릴리, 송도 C랩 아웃사이드 조성 발표

내년 7월 완공 목표, 초기 바이오 스타트업 30개 입주

R&D·멘토링·투자 유치 지원, 글로벌 진출 교두보

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삼성바이오로직스가 글로벌 제약사 일라이 릴리(이하 릴리)와 손잡고 국내 유망 바이오 스타트업 육성에 본격 나선다. 양사는 인천 송도에 대규모 스타트업 지원 공간인 ‘C랩 아웃사이드’를 조성하고, 국내 바이오 생태계의 글로벌 경쟁력을 강화한다는 방침이다.삼성바이오로직스는 30일 서울 코엑스에서 열린 ‘바이오 코리아 2026’에서 릴리의 오픈 이노베이션 프로그램인 ‘릴리 게이트웨이 랩스(LGL)’와 협력한 C랩 아웃사이드의 운영 로드맵을 처음으로 공개했다.삼성바이오로직스 제2바이오캠퍼스 내에 건립되는 C랩 아웃사이드는 지상 5층, 연면적 약 1만 2000㎡(3500평) 규모로 내년 7월 완공될 예정이다. 이곳에는 사무 공간과 연구 시설 등이 들어서며, 완공 후 총 30개의 스타트업이 입주하게 된다. 입주사 선발 및 육성 등 전반적인 운영은 LGL과 공동으로 이뤄진다.특히 이번 협업은 LGL의 중국에 이은 두 번째 해외 거점이자 글로벌 빅파마의 오픈 이노베이션 프로그램이 한국에 직접 진출하는 첫 사례로 주목받고 있다.지원 대상은 시리즈 B 이하의 초기 스타트업이다. 선정된 기업들은 입주 후 기본 2년에서 최대 4년까지 삼성바이오로직스와 릴리로부터 연구개발(R＆D) 협력, 멘토링, 투자 유치 등 전방위적인 지원을 받는다. 이미 글로벌 LGL 입주사들이 30억 달러 이상의 투자를 유치하며 성과를 입증한 만큼, 국내 바이오텍의 글로벌 진출 교두보 역할을 톡톡히 할 것으로 기대된다.이상명 삼성바이오로직스 CDO개발담당(상무)은 “송도는 2030년 세계 최대 바이오 클러스터로 성장이 기대되는 최적의 입지”라며 “릴리와의 파트너십을 통해 차세대 치료제를 개발할 유망 기업들을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.아울러 삼성바이오로직스는 C랩 운영과 별개로 3년간 250억원 규모의 산업육성기금을 조성해 송도 지역 바이오텍을 대상으로 한 순수 지원성 자금을 집행하는 등 K-바이오 상생 생태계 구축에 속도를 낼 계획이다.김현이 기자