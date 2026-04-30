슬립퍼, 전문의 자문 기반 ‘체형별 매트리스 선택 가이드’ 공개

세줄 요약 전문의 자문 기반 체형별 매트리스 기준 공개

허리 통증 원인, 체형 불일치 지지력으로 분석

일자·굽은·골반형 체형별 타입 세분화 제시

이미지 확대 사진=슬립퍼 제공

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매트리스 브랜드 슬립퍼(SLEEPER)가 정형외과 전문의의 설명을 바탕으로 개인별 체형과 수면 습관에 최적화된 매트리스 선택 기준을 제시했다. 수면 후 발생하는 신체 불편함과 통증의 연관성을 분석하고 신체 부담을 최소화하는 환경 조성 방안을 구체화한 결과다.슬립퍼는 기상 후 반복되는 허리 부위의 뻐근함이 사용자의 체형에 맞지 않는 지지력에서 기인한다고 분석했다. 전문의 설명에 따르면 건강한 수면의 핵심은 제품의 단단함 정도가 아니라 신체 하중을 고르게 분산하고 척추의 자연스러운 곡선을 유지하는 기능에 있다. 적절한 지지력이 뒷받침되지 않을 경우 수면 중 근육과 인대가 이완되지 못해 통증의 원인이 될 수 있다.슬립퍼는 전문가 자문을 거쳐 사용자의 체형 특징에 따른 맞춤형 선택 기준을 세분화했다. 우선 허리 뒤쪽의 공간 관리가 필요한 ‘일자 허리 체형’의 경우, 허리의 빈틈을 채워주면서 자세를 안정적으로 고정할 수 있는 ‘미디엄 하드’ 타입을 권장한다.허리 중심부의 유지가 필요한 ‘굽은 허리 체형’에는 신체의 하중을 탄탄하게 밀어 올리는 반발력이 요구된다. 이에 따라 고밀도 구조를 통해 신체를 고정하는 ‘하드 타입’이 적합한 대안으로 제시됐다. 골반이 발달해 허리 곡선이 깊은 체형은 단단한 표면에서 골반 압박이 심해질 수 있으므로, 신체 라인을 유연하게 감싸고 체압을 분산하는 ‘미디엄 타입’이 권장된다.전문의는 “사람마다 골격과 하중이 천차만별인 만큼, 온라인 정보에만 의존하기 보다 오프라인 쇼룸에서 직접 체험하며 어깨와 고관절의 압박 여부, 허리와 목 부위가 뜨지 않는지 등을 꼼꼼히 확인해야 한다”라고 강조했다. 이어 “초기에는 자신에게 잘 맞는 매트리스라도 불편하게 느껴질 수 있다. 따라서 초기 착용감만 가지고 섣불리 판단하기보다는 충분한 시간을 두고 적응하는 것이 바람직하다”라고 덧붙였다.현재 슬립퍼는 사용자가 자신에게 적합한 수면 환경을 구축할 수 있도록 전국 25개 백화점 지점과 오프라인 쇼룸을 통해 세분화된 제품 라인업을 운영 중이다. 체형별 매트리스 선택 기준 및 상세 가이드에 관한 정보는 슬립퍼의 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.양승현 리포터