경제 [포토뉴스] 명동에서 바다와 함께 플로깅을 해볼까? 유니클로 명동점 오픈 앞서 쓰레기 수거하는 가수 바다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/30/20260430500108 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-30 13:47 입력 2026-04-30 13:47 이미지 확대 5월 22일 지상 3층 규모의 초대형 매장으로 문을 여는 유니클로 명동점 오픈에 앞서 유니클로와 환경재단이 명동 일대에서 플로깅을 함께 진행했다. 이날 가수 바다가 참여해 명동 지역 곳곳을 걸으며 쓰레기를 수거하고, 지역사회와 시민이 하나가 되는 의미 있는 시간을 보냈다. 양승현 리포터 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 광고 코드 외 실질적인 뉴스 내용이 포함되어 있나요? 포함됨 포함안됨