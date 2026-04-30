경제 [포토뉴스] “빗물받이 안에 쌓인 담배꽁초도 쏙” 유니클로, 시민 자원봉사자와 함께 명동 일대 환경 정화 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/30/20260430500107 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-30 13:45 입력 2026-04-30 13:45 이미지 확대 지난 29일 명동 일대에서 진행된 환경 정화 활동에서 유니클로 명동점 직원, 환경재단 관계자, 시민 자원봉사자가 명동 일대 상가와 관광객 밀집 지역 곳곳을 돌며 빗물받이 안에 쌓인 담배꽁초를 수거하고 있다. 유니클로는 ‘글로벌 플래그십 스토어 명동’의 오픈을 앞두고 환경재단과 함께 명동 일대에서 플로깅 활동을 마련했다. 양승현 리포터 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 다룬 주요 내용이 무엇인가요? 정보 부족 정상 기사