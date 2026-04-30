경제 [포토뉴스] “명동에서 만나요” 유니클로, ‘글로벌 플래그십 스토어 명동’ 오픈 앞두고 플로깅 활동 진행 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/30/20260430500103 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-30 13:41 입력 2026-04-30 13:40 이미지 확대 유니클로가 국내 최대 규모의 글로벌 플래그십 스토어인 ‘유니클로 명동점’의 오픈을 앞두고 지난 29일 환경재단과 함께 명동 일대에서 플로깅 활동을 진행했다. 서울의 대표 상권이자 관광 1번지인 명동에 5월 22일 오픈하는 유니클로 명동점은 지상 3층 규모의 초대형 매장으로서 지역을 대표하는 랜드마크로 자리매김할 예정이다. 양승현 리포터 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제공된 기사 내용이 있나요? 있음 없음