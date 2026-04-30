갤러리아 센터시티 “유니클로 등 패션·라이프 강화”…브랜드 새 단장

세줄 요약 유니클로 신규 입점과 UT 협업 상품 공개

충남권 최초 이케아 팝업과 신규 브랜드 확대

키자니아GO·꿈순이 팝업 등 체험 콘텐츠 강화

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

갤러리아 센터시티는 5월 1일 패션·라이프스타일 브랜드를 강화한 매장 개편으로 신규 브랜드와 체험형 콘텐츠를 선보인다고 30일 밝혔다.센터시티에 따르면 1층에 유니클로 신규 매장이 개장한다. 개장을 기념해 UT 그래픽 티셔츠 특별 판매를 진행하며, 지역 대표 베이커리 브랜드 ‘뚜쥬르’, ‘소금도화’와 협업한 UT 상품도 선보인다.센터시티를 포함 전국 3개 매장에만 입고되는 한화이글스 UT 티셔츠도 판매한다.유니클로 매장은 키즈 라인 상품을 확대해 가족 단위 고객을 위한 패밀리룩 상품을 강화한 것이 특징이다.2층 라이프스타일 존에는 충남권 최초로 이케아 팝업 매장이 문을 연다. 이케아 매장은 합리적인 가격대의 홈퍼니싱 상품과 생활 소품을 중심으로 다양한 상품을 선보일 예정이다.이밖에 세터, 마리떼프랑소와저버, 와키윌리, 푸마 등이 새롭게 문을 열고 오픈 기념 프로모션과 단독 상품을 선보인다.센터시티는 5월 가정의 달을 맞아 이동형 키즈 직업 체험 프로그램인 ‘키자니아GO’ 팝업을 5월 1일부터 5월 17일 까지 9층 파크나인에서 진행한다. 이곳에서는 승무원 교육 체험, 동물병원, 119 구급구조대 등 6개 프로그램이 운영된다.한화이글스 ‘꿈순이’ 팝업은 5월 1일부터 5월 7일 까지 7일간 1층에서 진행된다. 이번 팝업에서는 전국 최초로 꿈순이 레플리카 유니폼 및 각종 캐릭터 굿즈를 만나볼 수 있다.9층 문화센터에서는 5월 9일 이호선 교수의 ‘힐링 토크쇼’가 열리며, 5월 1일부터 5월 14일까지 이다겸 작가의 작품 전시가 진행된다.리뉴얼 오픈을 기념해 다양한 프로모션도 마련된다. 신규 입점 브랜드 구매 고객을 대상으로 응모권을 증정하고 1등 1명에게 아이폰17 Pro 경품과 17명에게 상품권을 증정하는 경품 이벤트가 열린다.구매 고객 대상으로 G캐시 증정 행사도 함께 선보인다. 교보문고, MCRN, 하드기어 등 다양한 팝업과 신규 입점 및 리뉴얼 브랜드의 오픈 프로모션도 순차적으로 진행될 예정이다.센터시티 관계자는 “이번 리뉴얼은 고객들의 쇼핑 편의와 체류 경험을 높이기 위해 신규 브랜드와 체험형 콘텐츠를 강화한 것이 특징”이라며 “차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.천안 이종익 기자