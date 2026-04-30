취업 대신 부모님 가게로?…20대 무급가족종사자 3년째 증가

1년새 20대 후반서 2500명 증가

“청년 고용 여건 악화했단 방증”

이미지 확대 취업의 문을 향해

(서울=연합뉴스) 류효림 기자 = 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회에서 구직자들이 채용정보를 살펴보고 있다. 2026.4.27

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이미지 확대 채용공고게시대 앞 취준생들 [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 27일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’를 찾은 취업준비생이 채용공고를 살펴보고 있다. 2026.04.27. myjs@newsis.com



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세줄 요약 20대 무급가족종사자 3년 연속 증가

20대 후반 중심으로 증가세 확대

청년 구직난과 고용 악화 해석

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보수를 받지 않고 부모님 가게 등 가족의 사업장을 돕는 20대 무급가족종사자가 3년째 늘고 있다. 전 연령대 중 20대만 유일하게 이런 현상이 지속되는 것을 두고 청년 구직난이 영향을 미친 것 아니냐는 해석이 나온다.30일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 1분기 20대 무급가족종사자는 3만 8740명으로 전년 같은 기간(3만 7993명)보다 747명 늘었다. 1분기 기준 20대 무급가족종사자는 2023년 2만 8957명, 2024년 3만 3149명, 2025년 3만 7993명에 이어 3년 연속 증가세다.전 연령대를 통틀어 3년 연속 증가 흐름을 유지한 것은 20대가 유일하다. 전체 무급가족종사자는 지난해 1분기 76만 2019명에서 올해 1분기 72만 5232명으로 3만 6787명 줄었다.무급가족종사자는 가족이 운영하는 사업체나 농장에서 보수 없이 주 18시간 이상 일한 사람을 말한다. 지표상 무급가족종사자는 경제활동인구조사 기준 ‘취업자’로 묶이지만 대부분 ‘실업자’나 구직활동 의사가 없는 ‘비경제활동인구’에 가깝다는 의견도 있다.특히 취업 시장에 본격 진입해야 할 20대 후반에서 증가했다. 20대 초반은 지난해 1분기 1만 1418명에서 올해 1분기 9610명으로 줄었지만, 20대 후반은 2만 6575명에서 2만 9130명으로 2555명 늘었다.전문가들은 기업의 경력직 선호, 일자리 미스매치 등으로 청년들의 구직 기간이 길어지고 취업 시기가 늦춰진 가운데 일부는 구직을 중단한 채 부모의 자영업에 종사하고 있을 수 있다고 분석한다.실제 괜찮은 일자리로 분류되는 20대 상용직 일자리는 감소세다. 올해 1분기 20대 상용근로자는 206만 7523명으로, 지난해 같은 기간(222만 9669명)보다 16만 2146명 감소했다. 이 가운데 20대 후반은 181만 5388명에서 170만 6152명으로 10만 9236명 줄어 감소 폭 대부분을 차지했다.양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “인구 감소 추세 속에서도 무급가족종사자가 늘고 있다는 점은 청년층의 고용 여건이 악화하고 있는 방증으로 볼 수 있다”며 “청년들이 안정적인 일자리를 찾기까지 겪는 어려움이 그만큼 커지고 있는 것”이라고 말했다.세종 한지은 기자