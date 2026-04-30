제다코리아, ‘다목적도로관리 충격흡수차’ 조달청 벤처창업기업제품 선정

세줄 요약 조달청 벤처창업기업제품 선정 및 벤처나라 등록

다목적도로관리 충격흡수차의 안전성·실용성 강조

공공기관 수의계약 구매 가능성 확대

이미지 확대 [사진 = 제다코리아 제공]

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특장차 제조기업 ㈜제다코리아의 ‘다목적도로관리 충격흡수차’(물품식별번호: 26068531)가 조달청 벤처창업기업제품으로 선정됐다. 이번 선정으로 해당 제품은 창업·벤처기업 전용 상품몰인 ‘벤처나라’에 등록됐으며, 공공기관은 입찰 절차 없이 수의계약 방식으로 해당 장비를 구매할 수 있다.선정된 다목적도로관리 충격흡수차는 고속도로와 국도, 지방도로 등 다양한 도로 환경에서 교통 통제 및 유지보수 작업 시 작업 구간의 안전 확보를 위해 설계된 도로관리 전용 장비다. 차량 후면에는 구조 일체형 트럭 탈부착형 충격흡수시설(TMA)이 적용됐다. 이는 후방 충돌 시 에너지를 단계적으로 흡수하여 작업자와 운전자의 피해를 최소화하고 2차 사고를 방지하도록 설계된 장치다.기술적 특징으로는 주행 시 TMA를 적재함에 수납하고, 현장에서는 후방으로 180도 전개하여 외측으로 확장하는 구조를 채택했다. 충격흡수 장치는 특수 알루미늄 소재를 사용하여 에너지 흡수 효율을 높였으며, 한국도로공사 도로교통연구원의 인증을 통해 신뢰성을 검증받았다.운영 효율성 측면에서는 프레임 일체형 구조를 통해 TMA 장비를 탈거하지 않고도 자동차 정기 검사를 수행할 수 있도록 설계됐다. 기존 부착형 장비가 검사 시마다 탈부착이 필요했던 번거로움을 개선한 결과다.또한 5톤 트럭 기반의 완성형 TMA3 모델을 적용해 연비 효율을 높였으며, 정부 유류비 보조 지원 대상에 포함되어 유지비 부담을 완화했다. 해당 차량은 자동차 자기인증을 획득하고 국토교통부의 안전 지침 및 자동차 검사 기준을 충족하는 합법적 특수차량이다.제다코리아 관계자는 “이번 벤처창업기업제품 선정은 기술력과 현장 적용성을 동시에 인정받은 결과”라며 “이번 인증을 계기로 공공기관 수요 확대에 대응하고 제품 경쟁력에 기반해 공공 조달시장뿐 아니라 전체 시장 점유율을 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.양승현 리포터