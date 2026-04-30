[속보] 3월 산업생산 0.3%·소비 1.8%·투자 1.5% 모두 증가

지난해 9월 이후 6개월 만에 ‘트리플 증가’

이미지 확대 원전 산업 수출상담회 22일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 개막한 ‘2026 부산국제원자력산업전’에서 수출 상담이 진행되고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 전산업생산 0.3% 증가, 두 달 연속 상승

소비 1.8%·설비투자 1.5% 늘며 개선

생산·소비·투자 동반 증가, 6개월 만

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지난달 전(全)산업생산과 소비·투자가 모두 증가했다. 3개 주요 항목이 모두 증가한 ‘트리플 증가’는 지난해 9월 이후 6개월 만이다.국가데이터처가 30일 발표한 ‘3월 산업활동동향’을 보면 지난달 전산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 118.3(2020년=100)으로 전월보다 0.3% 증가했다.전산업생산은 작년 12월 1.2% 증가했다가 1월 0.8% 감소했고, 2월 2.1% 증가한 데 이어 두 달 연속 증가했다.광공업 생산은 전월대비 0.3% 늘었다. 광업, 제조업과 전기·가스업에서 모두 늘었다.제조업(0.3%)은 자동차(7.8%), 기타운송장비(12.3%), 기계장비(4.6%)에서 늘었다.다만 반도체(-8.1%), 기계·장비수리(-12.4%)에서 감소했다.석유정제(-6.3%)도 줄었는데 2월 말 시작된 중동전쟁의 여파로 감소한 것으로 보인다.내수 관련 지표도 증가했다.서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 1.4% 증가했다.소비 동향을 뜻하는 소매판매액지수는 1.8% 늘었다.설비투자는 반도체제조용기계 등 기계류(-0.3%)에서 투자가 줄었으나 운송장비(5.2%)에서 늘어나 전월보다 1.5% 증가했다.건설업체의 국내 시공 실적을 보여주는 건설기성(불변)은 토목(-13.7%) 및 건축(-4.5%)에서 공사실적이 모두 줄면서 7.3% 감소했다.현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.5포인트 올랐으며, 향후 경기 국면을 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 0.7포인트 올랐다.세종 박은서 기자