아마존, 1분기 매출 269조원…클라우드·AI 성장에 매출 17%↑

앤트로픽 투자로 168억 달러 이익…2분기 영업익 가이던스 기대치 하회에 주가↓

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세줄 요약 1분기 매출 1815억달러, 예상치 상회

AWS 매출 28% 증가, 성장 견인

2분기 매출 전망도 월가 웃돌아

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세계 최대 전자상거래 업체 아마존은 1분기 매출이 전년동기 대비 16.6% 증가한 1815억 달러(약 269조원)를 기록했다고 29일(현지시간) 공시했다.이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 예상치 1773억 달러를 웃도는 성적이다.순이익은 303억 달러로 지난해 같은 기간의 171억 달러를 크게 상회했는데, 여기에는 인공지능(AI) 업체 앤트로픽에 대한 투자에 따른 세전 비영업이익 168억 달러가 포함됐다.조정 주당순이익(EPS)도 2.78달러로 금융 분석가 예측치 평균인 1.64달러를 1달러 이상 뛰어넘었다.실적 성장의 견인차는 매출 376억 달러를 기록한 클라우드 서비스 아마존웹서비스(AWS)로, 전년과 견줘 28% 급증해 시장 예상치인 366억 달러를 넘어섰다.이는 AWS가 15분기 만에 기록한 가장 높은 성장률이라고 아마존은 설명했다.아마존은 그래비톤·트레이니엄 등 자체 설계 반도체 사업의 연 환산 매출이 200억 달러를 넘어서 연간 성장률이 세 자릿수를 기록하고 있다고 강조했다.북미·국제 전자상거래 부문 매출도 지난해와 비교해 각각 12%와 19% 늘었다.광고 매출은 최근 12개월 기준 매출이 700억 달러를 넘어섰고, 소매 부문 판매량도 코로나19 이후 가장 높은 성장률인 15%를 기록했다.앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 “우리는 일생에서 가장 큰 변곡점을 지나고 있고 이를 주도할 좋은 위치에 서 있다”며 “앞으로 아마존과 우리 고객이 나아갈 방향은 매우 낙관적이라고 본다”고 말했다.아마존은 이와 같은 성장세가 2분기에도 이어져 매출 1940억∼1990억 달러를 기록할 것이라고 내다봤는데, 이는 월가 전망치 1889억 달러보다 최대 100억 달러 더 높은 수준이다.다만 2분기 영업이익은 200억∼240억 달러로 제시했는데, 그 중간값(220억 달러)은 시장조사업체 스트리트어카운트의 예상치 226억 5000만 달러보다 다소 낮은 수준이다.재시 CEO는 올해 AI 투자 등으로 2000억 달러 규모의 자본 지출을 예고한 데 대해, 최근 주주 서한에서 이 가운데 상당 부분이 1∼2년 내 수익으로 이어질 것이라고 강조한 바 있다.이범수 기자