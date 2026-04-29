[단독] KB금융의 실험… 기업 아닌 ‘공급망’에 투자한다

은행, 먼저 자금 지원해 거래 살려

기업, 납품받고 물건 판매 후 상환

생산적 금융, 공급망 전체로 확장

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세줄 요약 KB금융, 공급망 거래에 자금 투입

구매기업 선대출로 거래 성사 지원

중소기업 자금난 완화와 수익 다변화

2026-04-30 B2면

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KB금융이 특정 기업이 아니라 거래 자체에 자금을 투입하는 ‘공급망 금융’에 나섰다. 돈이 부족해 물건을 사지 못하는 기업 대신 은행이 자금을 먼저 대주며, 생산부터 납품·매출로 이어지는 거래 자체를 살리는 방식이다. 생산적 금융의 대상이 개별 기업에서 공급망 전체로 확장된 셈이다.29일 금융권에 따르면 KB국민은행은 최근 대기업 A사와 이런 방식의 금융 약정을 체결했다.구조는 단순하다. 중소기업 B사가 A사 제품을 사고 싶지만 자금이 없으면 은행이 먼저 돈을 빌려준다. B사는 이 자금으로 물건을 확보한 뒤 판매해 매출이 생기면 대출을 갚는다. 개인이 신용카드로 먼저 결제하고 나중에 돈을 내는 것과 유사하다. 이는 기존 금융과 출발점이 다르다. 그동안은 은행이 납품업체인 A사에 돈을 먼저 대주는 방식이 일반적이었다. 납품 이후 발생한 매출채권을 기반으로 자금을 당겨주는 구조다. 반면 이번 모델은 ‘사는 쪽’에 돈을 붙여 거래 자체를 성사시키는 데 초점이 맞춰져 있다.규모도 크다. A사를 중심으로 한 연간 거래 규모만 약 5조~7조원 수준이다. 은행은 이런 규모의 거래가 지속해 흐르도록 자금을 융통한다. 기존에는 B사가 물건을 사기 위해 담보나 보증을 별도로 마련해야 했지만, 이번 구조에서는 은행이 이를 대신 관리한다. 관련 비용만 연간 300억~400억원 수준에 달하는 것으로 알려졌다.이 방식은 중소기업 자금난을 풀 수 있다는 점에서 의미가 있다. 자금이 없어 발주를 미루거나 거래를 포기하던 기업도 즉시 구매가 가능해진다. 납품기업은 물량을 안정적으로 공급할 수 있고, 구매기업은 운전자금 부담을 줄일 수 있다.은행 입장에서도 수익 구조 다변화 효과가 있다. 단순 대출을 넘어 거래 기반 금융으로 확장되면서 은행은 이자와 수수료 수익을 동시에 확보할 수 있다. 한 기업이 아니라 공급망 전체를 ‘기업 고객’으로 확보할 수 있다는 점도 장점이다.박소연 기자