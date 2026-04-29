‘UAE, OPEC 탈퇴’ 한국에 호재?… “증산 가능성 높아 유가 안정 긍정적”

‘산유량 3위’ UAE “국익·고객 집중”

해협 봉쇄로 당장은 제한적 영향

정부 “대체 원유 확보 계속” 신중론

세줄 요약 UAE, OPEC·OPEC+ 탈퇴 선언

증산 가능성 커져 유가 안정 기대

호르무즈 변수로 대체 물량 확보 필요

2026-04-30 6면

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중동의 주요 산유국인 아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC)와 OPEC+(OPEC과 러시아 등 주요 산유국 10개국 연대체)를 다음 달 1일부로 탈퇴하기로 선언하면서 우리나라에 호재가 될지 주목된다.정부 관계자는 29일 UAE의 OPEC 탈퇴에 대해 “호르무즈 해협 봉쇄가 이어지고 있는 만큼 당장의 원유 수급에 미칠 영향은 제한적”이라며 신중론을 폈다.하지만 UAE가 사우디아라비아 주도의 OPEC이 부과하는 산유량 의무에서 벗어나는 만큼 증산할 가능성이 높아 점차 유가가 안정되고 원유 수급에도 긍정적으로 작용할 것이란 전망이 우세하다. UAE는 12개 OPEC 회원국 중 산유량 3위로, 지난해 국내 원유 수입국 중 사우디(33.6%), 미국(17%)에 이어 세 번째(11.4%)로 비중이 크다. 플라스틱을 만드는 기초 원료인 나프타 수입국 1위(23%)다.정부 관계자는 “가격·수급이 좋아지겠지만 우리만 줄 것이 아니다”라며 “호르무즈 해협은 여전히 막혀 있고 탈퇴에 따른 변동성이 커진 만큼 계속 대체 원유를 확보해야 한다”고 말했다.국내외 전문가들은 감산을 통해 재정을 극대화하려는 사우디와 달리 경제가 더 다변화돼 있는 UAE는 막대한 매장량을 빠르게 현금화해 미래 산업에 투자하기 위한 원유 생산 능력 확대에 초점을 맞추고 있어 증산할 것으로 분석했다. 유기훈 서울과학기술대 미래융합에너지학과 교수는 “UAE의 자율성과 유연성이 높아진 만큼 증산을 통해 원유 가격이 내려갈 수 있다”고 예측했다.UAE 정부는 이날 국영 WAM 통신을 통해 “OPEC 회원국으로 활동하는 동안 상당한 기여와 희생을 감수해왔다”며 “이젠 우리 국익과 투자자·고객·글로벌 에너지 시장이 요구하는 우리 의무에 더 집중할 때”라고 밝혔다. 이는 원유 증산 의지를 피력한 것으로 해석된다.UAE의 푸자이라 항구가 이란 통제 영역에서 벗어난 만큼 안정적인 공급과 함께 원전·방산 등 협력 관계를 통해 산업계의 진출 기회가 많아질 수도 있다. 유 교수는 “푸자이라 항과는 거리가 더 짧아 물류비도 덜 든다”며 “정부와 정유사는 UAE와 가격 협상을 통해 한국에 최적합한 중질유 물량을 최대한 확보할 필요가 있다”고 조언했다.산업부는 이날 서울에서 앞서 2019년 OPEC를 탈퇴한 카타르와 양국 통상 장관 면담을 통해 반도체·바이오·로봇·제조 인공지능(AI) 등 첨단 산업에 대한 양국 투자 협력을 확대하기로 했다.세종 강주리 기자