금감원, 웰컴·KB저축은행 車부품 대출사기 검사…피해 1000억 추정

세줄 요약 웰컴·KB저축은행 자동차부품 대출사기 검사 착수

허위 수리비 견적·SPC 활용한 우회대출 정황

취급액 3000억원, 최종 피해 1000억원 안팎 추정

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웰컴저축은행과 KB저축은행에서 자동차 부품 매출채권을 담보로 한 대출 사기가 발생해 금융당국이 검사에 나섰다. 업계에서는 피해 규모가 약 1000억원에 이를 것으로 보고 있다.29일 금융권에 따르면 웰컴저축은행은 지난해 11월 해당 사기 정황을 인지하고 금융감독원에 자진 신고한 뒤 관련 상품 취급을 전면 중단했다. KB저축은행 역시 올해 1월 관련 손실 45억원을 공시했다.문제가 된 상품은 자동차 부품업체 등에 운영자금을 지원하는 이른바 ‘상생금융’ 성격의 대출이다. 업체가 보험개발원의 차량 수리비 산정 시스템(AOS)을 통해 견적서를 발급받으면, 저축은행이 이를 매출채권으로 인정해 대출을 실행하고 이후 보험금으로 회수하는 구조다.사기 업체들은 이 시스템을 악용해 허위 수리비 견적을 발급받은 뒤 대출을 받아낸 것으로 조사됐다. 일부는 동일인 대출 한도 규제를 피하기 위해 다수의 특수목적법인(SPC)을 설립한 정황도 드러났다.현재까지 확인된 관련 대출 취급액은 약 3000억원이며, 이 중 약 2000억원은 회수된 상태다. 금융권은 최종 피해 규모를 1000억원 안팎으로 추산하고 있다.금감원은 웰컴저축은행에 대한 현장검사를 마쳤으며, KB저축은행에 대해서는 현재 검사를 진행 중이다. 아울러 저축은행 업권 전반을 대상으로 전수조사를 실시한 결과, 추가적인 유사 사례는 확인되지 않은 것으로 파악됐다.한편 경찰은 해당 사기 사건에 연루된 자동차 부품업체 및 관계자들에 대해 수사를 진행하고 있다.박소연 기자