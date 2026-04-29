디애스턴 한남, VVIP 대상 한강 위 프라이빗 이벤트 성료

세줄 요약 한강오엔서 VVIP 대상 프라이빗 행사 개최

케이터링·공연·네트워킹 결합한 체험 제공

주거 기능 넘어 삶의 품격과 커뮤니티 강조

이미지 확대 <디애스턴 한남 제공>

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하이엔드 주거 브랜드 ‘디애스턴 한남’이 VVIP 고객을 대상으로 한강에서 프라이빗 행사를 열고 브랜드의 지향점과 프리미엄 라이프스타일의 가치를 공유했다고 30일 설명했다.이번 행사는 서울 한강 소재의 럭셔리 크루즈 공간인 ‘한강오엔’을 무대로 펼쳐졌다. 현장에 초청된 고객들은 화려한 도심 야경을 배경으로 하여 프리미엄 케이터링 서비스와 라이브 공연, 네트워킹 시간 등 차별화된 형태의 콘텐츠를 직접 체험했다. 행사의 모든 과정은 방문객의 만족도를 높이면서도 브랜드 경험을 극대화할 수 있도록 정교하게 설계되었다는 평가다.디애스턴 한남은 단순히 주거 시설이 지닌 기능적 가치를 넘어, 거주자의 삶의 질과 취향, 그리고 형성되는 커뮤니티까지 통합적으로 고려하는 하이엔드 주거 철학을 지향한다. 이번에 기획된 행사 역시 고객들이 브랜드 측이 제안하는 고유한 라이프스타일을 일상처럼 자연스럽게 느낄 수 있도록 마련되었다는 것이 회사 측의 전언이다.관계자는 “디애스턴 한남은 상품성과 입지를 넘어 고객이 실제로 누릴 수 있는 생활의 품격을 중요하게 생각한다”며 “앞으로도 차별화된 고객 경험을 제공할 수 있는 프로그램을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.한편, 디애스턴 한남은 한남동 생활권을 중심으로 하여 독보적인 프리미엄 주거 가치를 지속적으로 제안하고 있다.양승현 리포터