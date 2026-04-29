경제 [속보] 코스피 6690.90 마감…사흘 연속 사상 최고치 경신 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/29/20260429500185 URL 복사 댓글 0 윤예림 기자 수정 2026-04-29 15:34 입력 2026-04-29 15:34 이미지 확대 29일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전날보다 22.02p(0.33%) 내린 6,619.00으로 시작했다. 원/달러 환율은 0.4원 오른 1,474.0원으로, 코스닥은 2.30p(0.19%) 내린 1,213.28로 개장했다. 2026.4.29 연합뉴스 [속보] 코스피 6,690.90 마감…사흘 연속 사상 최고치 경신 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피가 연속으로 사상 최고치를 경신한 기간은? 이틀 사흘