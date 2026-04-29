생명·손해보험업계, 쪽방촌 주민 에너지 비용 1억원 지원

세줄 요약 생명·손해보험업계, 쪽방촌 에너지비 1억원 지원 결정

고유가 여파로 부담 커진 취약계층 실질 지원 추진

등유·전기요금 보전·냉난방용품 등 현물 중심 지원

이미지 확대 김철주(왼쪽) 생명보험협회장과 이병래(오른쪽) 손해보험협회장. 생명·손해보험협회 제공

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생명·손해보험업계가 에너지 가격 상승으로 어려움을 겪는 쪽방촌 주민을 위해 1억원 규모의 지원에 나선다.생명보험사회공헌위원회와 손해보험사회공헌협의회는 최근 중동 지역 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승으로 부담이 커진 쪽방촌 주민을 대상으로 총 1억원의 에너지 비용을 지원하기로 했다고 29일 밝혔다. 이번 사업은 한국에너지공단, 전국쪽방상담소협의회와 협력해 추진된다.지원은 서울·인천·대전·대구·부산 등 5개 지역 10개 쪽방상담소를 통해 이뤄진다. 대상자에게는 등유 등 현물 지원과 함께 실제 고지된 전기요금 보전, 냉난방용품 지급 등의 방식이 활용된다.김철주 생명보험협회장은 “에너지 취약계층이 겪는 어려움에 공감한다”며 “이번 지원이 일상에 도움이 되길 바란다”고 말했다. 이병래 손해보험협회장도 “에너지 위기로 어려움을 겪는 이들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 취약계층을 위한 나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.김예슬 기자