옆커폰, 700호점 돌파 기념 ‘소자본 창업’ 특별 지원책 발표

세줄 요약 옆커폰, 전국 700호점 돌파 기념 지원책 발표

1000호점 계약 전까지 창업비용 700만원 동결

본사 마케팅·앱 지원으로 점주 운영 보강

이미지 확대 (옆커폰 제공)

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휴대폰 프랜차이즈 옆커폰이 전국 가맹점 700호점을 돌파했다. 옆커폰은 이를 기념해 예비 창업자를 위한 상생 지원책을 발표했다고 29일 밝혔다.옆커폰은 전국 1000호점 가맹 계약을 마칠 때까지 가맹비와 교육비를 포함한 총 창업비용을 700만원으로 동결 유지한다는 방침이다. 이는 초기 자본 부담으로 고민하는 소자본 창업 희망자들에게 실질적인 도움을 주기 위한 조치다.옆커폰의 성장 비결은 본사가 직접 고객 유입을 책임지는 구조에 있다. 본사는 브랜드 인지도를 높이고자 매월 억 단위의 마케팅 비용을 투입한다. 가맹점주가 별도의 홍보 활동을 하지 않아도 꾸준한 고객 방문이 가능한 환경을 조성했다. 최근 출시한 공식 앱은 신제품 사전예약과 실시간 상담 기능을 갖춰 점주의 매장 운영을 돕는다.옆커폰 관계자는 “700호점 돌파는 투명한 가격 정책과 체계적인 관리 시스템을 믿어준 점주들 덕분”이라며 “앞으로도 과감한 마케팅 지원과 앱 서비스를 통해 가맹점 수익을 보장하겠다”고 밝혔다. 옆커폰은 연내 1000호점을 달성해 국내 휴대폰 창업 시장의 표준을 선도할 계획이다.양승현 리포터