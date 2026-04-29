김가네, ‘고유가 피해지원금’ 사용 가능 매장 확대

세줄 요약 전국 가맹점 중심 사용 가능 매장 확대

고유가 피해지원금 결제 편의성 강화

안내문·문의로 사용 여부 확인 가능

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김밥·분식 프랜차이즈 김가네가 전국 가맹점을 중심으로 ‘고유가 피해지원금’을 쓸 수 있는 매장을 대폭 확대했다고 29일 밝혔다.정부는 고물가와 고환율 등에 따른 서민 생활 부담을 덜고자 지난 27일부터 고유가 피해지원금을 지급하고 있다. 외식업계 역시 이 같은 흐름에 동참해 지원금을 결제할 수 있는 매장을 늘리는 추세다.김가네는 고객들이 가까운 매장에서 지원금을 활용할 수 있도록 가맹점을 중심으로 사용 가능 매장을 확대했다. 매장 방문 시 지원금 사용 여부는 매장 내 안내문을 통해 확인하거나 결제 전 문의를 통해 확인할 수 있다.김가네 관계자는 “고유가로 인한 소비자의 경제적 부담을 줄이려는 정부 정책에 발맞춰 다수 매장에서 지원금 사용이 가능하도록 운영하고 있다”며 “고객 편의를 높이고 가맹점 매출 증대에도 보탬이 되도록 관련 안내를 지속하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터