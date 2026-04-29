증시 호황에 재계서열 지각변동… 한화 ‘5대그룹’ 첫 진입

한화 자산 125.7조 → 149.6조 상승

증시 활황에 다우키움 49위 → 47위

이미지 확대 공정거래위원회 전경 [연합뉴스TV 제공]

이미지 확대

세줄 요약 증시 호황·방산 수요로 재계 서열 변동

한화, 롯데 제치고 5대 그룹 첫 진입

다우키움·토스 등 증권·신규 편입 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 국내 증시 호황과 지정학적 갈등 여파로 재계 서열에 지각변동이 일어났다. 증권업을 보유한 대기업 집단의 자산이 크게 늘어난 가운데 방산 수요 확대를 등에 업은 한화는 롯데를 제치고 5대 그룹에 진입했다.공정거래위원회는 29일 자산총액 5조원 이상 기업집단 102개를 올해 공시대상기업집단으로 지정했다고 밝혔다. 이 중 자산총액이 12조원 이상(GDP 0.5%) 이상인 상호출자제한기업집단은 47개로 지난해보다 1개 늘었다. 이들 기업은 대규모기업 집단 시책에 따라 공시의무나 상호·순환출자 금지 등을 적용받는다.지난해 주식시장 활황으로 증권업을 주력으로 하는 다우키움의 자산이 10조 3860억원에서 12조 2410억원으로 늘며 상호출자제한기업집단으로 상향 지정(49→47위)됐다. 토스도 자산 5조 4230억원을 기록하며 대기업 집단에 처음 이름을 올렸다. DB(40→37위), 대신(76→69위) 등 증권업 관련 소속회사를 둔 곳들의 순위도 상승한 것으로 나타났다.눈에 띄는 곳은 한화다. 지정학적 갈등이 심화하면서 방위산업회사를 소속회사를 둔 한화의 재계 서열이 7위에서 5위로 올랐다. 자산은 125조 7410억원에서 149조 6050억원으로 증가했다. 방위산업회사를 보유한 한국항공우주산업도 62위에서 53위로, LIG도 69위에서 63위로 순위가 상승했다.한류 열풍에 힙입어 관련 집단이 신규 지정되는 곳도 있었다. 한국콜마는 화장품, 제약·바이오 등 주력사업의 매출이 증가하면서 대기업집단에 신규 지정(96위)됐다. 오리온 역시 제과류 해외 매출 증가 영향으로 대기업 집단에 새롭게 편입(99위)됐다. 반면 영원은 자산감소로 명단에서 빠졌다.빗썸의 경우 지난해 가상자산 시황회복에 따른 매출·영업이익 증가로 자산이 약 1조 4000억원 늘며 재계 서열 90위에서 76위로 크게 올랐다. 애경산업㈜를 인수한 태광(59→48위), ㈜티웨이항공을 인수한 소노인터내셔널(64→52위)의 순위도 크게 상승했다.세종 한지은 기자