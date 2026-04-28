CJ온스타일, ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 협업 캠페인

이미지 확대 CJ온스타일 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 대형 브랜딩 캠페인 포스터

2026-04-29 B3면

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CJ온스타일은 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 29일 개봉하는 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’를 모티프로 한 대형 브랜딩 캠페인을 다음달 14일까지 진행한다고 28일 밝혔다.슬로건은 ‘올여름, 온스타일이 악마를 입다’로 유통 플랫폼과 영화 콘텐츠를 접목해 스타일 플랫폼이란 정체성을 강화하는 전략이다. 영화 속 세계관과 스타일을 반영해 2500종의 패션 상품을 큐레이션하고 단일 상품이 아닌 오피스룩, 리조트룩 등을 제안한다.CJ온스타일은 영화, 스포츠, 캐릭터 등 다양한 지식재산권(IP) 협업을 통해 고객이 상품을 구매하는 것을 넘어, 콘텐츠를 즐기고 참여할 수 있도록 커머스 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있다. 최근 한국야구위원회(KBO)와 협업해 지난 9일 내놓은 프로야구 굿즈는 10일간 3만 5000개가 판매됐다. 특히 야구 팬들이 일상에서 활용할 수 있는 패션 소품 중심으로 상품을 구성하면서 전체 판매 중 패션 상품 비중은 52.8%를 차지했다. CJ온스타일 관계자는 “앞으로도 고객이 CJ온스타일을 찾아야 할 이유와 즐길 거리를 넓히는 차별화된 IP를 통해 콘텐츠 커머스 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.김현이 기자