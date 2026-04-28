메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

CJ온스타일, ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 협업 캠페인

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-04-28 23:51
입력 2026-04-28 23:51
이미지 확대
CJ온스타일 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 대형 브랜딩 캠페인 포스터
CJ온스타일 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 대형 브랜딩 캠페인 포스터


CJ온스타일은 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 29일 개봉하는 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’를 모티프로 한 대형 브랜딩 캠페인을 다음달 14일까지 진행한다고 28일 밝혔다.

슬로건은 ‘올여름, 온스타일이 악마를 입다’로 유통 플랫폼과 영화 콘텐츠를 접목해 스타일 플랫폼이란 정체성을 강화하는 전략이다. 영화 속 세계관과 스타일을 반영해 2500종의 패션 상품을 큐레이션하고 단일 상품이 아닌 오피스룩, 리조트룩 등을 제안한다.

CJ온스타일은 영화, 스포츠, 캐릭터 등 다양한 지식재산권(IP) 협업을 통해 고객이 상품을 구매하는 것을 넘어, 콘텐츠를 즐기고 참여할 수 있도록 커머스 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있다. 최근 한국야구위원회(KBO)와 협업해 지난 9일 내놓은 프로야구 굿즈는 10일간 3만 5000개가 판매됐다. 특히 야구 팬들이 일상에서 활용할 수 있는 패션 소품 중심으로 상품을 구성하면서 전체 판매 중 패션 상품 비중은 52.8%를 차지했다. CJ온스타일 관계자는 “앞으로도 고객이 CJ온스타일을 찾아야 할 이유와 즐길 거리를 넓히는 차별화된 IP를 통해 콘텐츠 커머스 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

김현이 기자
2026-04-29 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기