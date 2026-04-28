SK, SK에코플랜트 재무적투자자 지분 4천억원어치 매입

“SK에코플랜트 밸류업 가속…리밸런싱 지속해 기업가치 제고”

세줄 요약 SK㈜, SK에코플랜트 FI 지분 4000억원어치 매입 결정

지분율 66.7%→71.2% 상승, 지배력 강화

반도체·AI 인프라 성장 연결, 주주가치 제고

이미지 확대 SK그룹 서울 서린사옥. SK그룹 제공

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SK㈜는 28일 이사회를 열고 약 4000억원을 투자해 재무적 투자자(FI)가 보유한 SK에코플랜트 보통주와 전환우선주(CPS)를 인수하기로 했다고 공시했다.SK㈜가 보통주와 전환우선주 일부를 매입할 경우 SK에코플랜트에 대한 지분율은 현재 66.7%에서 71.2%로 높아진다.SK에코플랜트도 이날 약 6500억원 규모의 잔여 전환우선주를 인수하기 위한 임시주총소집 등 절차를 개시했다.이는 SK에코플랜트가 확보한 반도체 밸류체인의 높은 성장 잠재력을 SK㈜ 기업가치에 연결해 주주 가치를 극대화하려는 전략이다.SK㈜는 반도체 및 인공지능(AI) 인프라 사업을 중심으로 주도한 SK에코플랜트의 성공적인 리밸런싱이 이번 결정의 토대가 됐다고 설명했다.SK에코플랜트는 2024년 반도체 사업을 영위하는 에센코어와 SK에어플러스를 편입한 데 이어, 2025년 SK트리켐·SK레조낙·SK머티리얼즈제이엔씨·SK머티리얼즈퍼포먼스 등 반도체 소재 기업 4개사를 추가한 바 있다.또한 기존의 반도체 생산시설 EPC(설계·조달·시공) 사업에 더해 AI 데이터센터 부문으로 사업을 확장하고, 반도체 핵심 소재 공급과 자원 순환까지 경쟁력을 확보했다.그 결과 지난해 SK에코플랜트의 연결 기준 매출은 12조 1916억원으로 전년 8조 7346억원 대비 40% 증가했고, 영업이익은 3159억원으로 전년 2261억원 대비 40% 증가했다.SK㈜는 이번 투자를 통해 우량 비상장 포트폴리오인 SK에코플랜트의 지분을 확대하고 밸류업을 가속화해 주주가치를 제고할 방침이다.SK에코플랜트가 그룹 반도체 밸류체인 내 핵심 멤버사로서 사업 경쟁력을 강화하고 성장을 가속화함에 따라 SK㈜의 기업 가치도 함께 상승할 것으로 기대했다.SK㈜ 관계자는 “앞으로도 SK그룹 지주사로서 반도체, AI 인프라, 에너지설루션 등을 중심으로 포트폴리오 리밸런싱을 적극 시행해 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다.이범수 기자