더그래프, 디파이 실시간 유동성 데이터 인프라 ‘타이코’ 공개

세줄 요약 더그래프, 디파이 실시간 유동성 인프라 타이코 공개

Kelp DAO 해킹 이후 실시간 검증 필요성 재부각

서브스트림스 기반 리오그 대응·데이터 정합성 강화

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최근 발생한 Kelp DAO 해킹 사태를 계기로 디파이(DeFi, 탈중앙화 금융) 시장에서 실시간 데이터 검증의 중요성이 다시 부각되고 있다. 이번 사고로 한화 약 4305억원 규모인 11만 6500 rsETH가 탈취된 것으로 알려지면서, 보안의 초점이 크로스체인 인프라와 실시간 상태 추적 영역으로 확장해야 한다는 분석이 나온다.더그래프(The Graph)가 공개한 타이코(Tycho)는 디파이 인프라의 핵심 과제인 ‘실시간 데이터 정합성’ 문제를 겨냥한다. 데이터 정합성이란 거래와 블록 생성 과정에서 가격, 유동성 등 정보가 실제 온체인 상태와 일치하게 유지되는 것을 뜻한다.디파이 환경에서는 블록이 생성될 때마다 유동성 풀 상태가 바뀐다. 따라서 거래 실행 시스템이나 최적 경로를 찾는 솔버(Solver), 여러 거래소 유동성을 모으는 애그리게이터(Aggregator), 시장에 매수·매도 유동성을 공급하는 마켓메이커(Market Maker)는 현재 상태를 반영한 정확한 데이터를 필요로 한다.그러나 이를 자체적으로 구축하려면 각 체인의 노드 운영, DEX별 스마트컨트랙트 구조 해석, 블록체인 리오그(Reorg) 대응, 실시간 데이터 스트리밍 시스템 구축이 필요하다. 리오그란 이미 생성된 블록이 되돌려지고 다른 블록이 정식 체인으로 인정되는 상황을 의미한다. 이 과정이 제대로 처리되지 않으면 애플리케이션이 오래되었거나 잘못된 데이터를 사용자에게 제공할 수 있다.타이코는 이 문제를 해결하기 위해 설계됐다. 다양한 DEX와 체인에 흩어진 유동성 상태를 추적하고, 이를 하나의 일관된 방식으로 제공함으로써 개발자와 거래 인프라 팀이 개별 프로토콜을 직접 통합하거나 자체 노드 인프라를 유지하지 않아도 되도록 한다.특히 타이코는 더그래프의 고성능 데이터 스트리밍 기술인 서브스트림스(Substreams) 위에서 작동한다. 서브스트림스는 대량의 대량의 블록체인 데이터를 빠르게 처리하기 위한 데이터 처리 엔진으로, 베이스 네트워크(Base), 바이낸스 체인(BSC), 솔라나(Solana)와 같은 고처리량 체인에서도 빠른 데이터 업데이트를 지원한다. 또한 리오그 발생 시 이전 상태를 정확히 되돌리고 새로운 체인 상태를 반영해 데이터 오류를 줄인다.더그래프는 타이코를 2026년 기술 로드맵의 주요 데이터 서비스 중 하나로 배치했다. 로드맵에 따르면 타이코는 2026년 1분기 비공개 MVP 단계에 진입했으며, 2분기에는 공개 베타를 통해 더 많은 개발자와 디파이 인프라 팀에 실시간 DEX 유동성 데이터를 제공할 예정이다. 이후 더그래프의 데이터 서비스 구조 안에서 더 넓은 프로토콜 통합과 확장을 이어갈 계획이다.이번 업데이트는 더그래프가 기존의 온체인 데이터 쿼리 프로토콜을 넘어, 디파이 실행 인프라와 기관급 온체인 데이터 시장까지 역할을 확장하고 있다는 점에서 의미가 있다. 더그래프는 기존의 서브그래프(Subgraph) 중심 데이터 조회 구조를 넘어, 대규모 온체인 데이터를 빠르게 처리하는 서브스트림스(Substreams), 토큰 데이터를 쉽게 조회할 수 있는 토큰 API(Token API), 개발자용 데이터 도구인 앰프(Amp), 실시간 DEX 유동성 데이터 서비스인 타이코 등으로 제품군을 확장하고 있다.디파이 시장이 성장할수록 가격 정확도와 데이터 신뢰성은 핵심 경쟁력이 된다. 실시간 유동성 상태를 파악하는 인프라는 단순 편의 기능을 넘어 거래 실행의 필수 기반으로 자리 잡을 전망이다.온라인뉴스팀