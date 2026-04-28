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[속보] 코스피 6641 마감…이틀 연속 사상 최고 경신

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김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-04-28 15:41
입력 2026-04-28 15:41
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코스피가 사상 처음으로 6600선을 돌파한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 139.40포인트(2.15%) 오른 6615.03으로 장을 마감했다. 2026.4.27 이지훈 기자
코스피가 사상 처음으로 6600선을 돌파한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 139.40포인트(2.15%) 오른 6615.03으로 장을 마감했다. 2026.4.27 이지훈 기자


[속보] 코스피 6641 마감…이틀 연속 사상 최고 경신

김성은 기자
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