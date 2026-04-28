경제 [속보] 코스피 6641 마감…이틀 연속 사상 최고 경신 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/28/20260428500176 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-04-28 15:41 입력 2026-04-28 15:41 이미지 확대 코스피가 사상 처음으로 6600선을 돌파한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 139.40포인트(2.15%) 오른 6615.03으로 장을 마감했다. 2026.4.27 이지훈 기자 [속보] 코스피 6641 마감…이틀 연속 사상 최고 경신 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피가 6641로 마감한 것은 언제까지의 기록인가? 사상 최고 연중 최고