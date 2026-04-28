세금 먹튀 ‘외국인 용병 선수’ 등 5명… 국세청, 국제 공조로 339억원 환수

세줄 요약 3개국 과세당국 공조로 체납세금 339억원 환수

해외 이적 외국인 선수·재산 은닉 체납자 추적

권혁 시도그룹 회장 등 고액 체납자 압류

2026-04-28 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국세청이 국내 프로야구·프로축구 리그에서 뛰다 세금을 내지 않고 해외로 이적한 ‘외국인 용병’과 해외에 재산을 은닉한 그룹 총수 등 악성 체납자를 상대로 ‘국제 공조’를 통해 300억원대의 세금을 받아냈다.국세청은 지난해 7월 이후 9개월간 3개국 과세당국과 공조해 외국인 3명과 내국인 2명 등 총 5명을 상대로 339억원의 체납 세금을 환수했다고 27일 밝혔다.고액 연봉을 받는 외국인 용병 A선수는 국내에서 수익을 올리고도 세금을 내지 않고 해외 구단으로 이적했다. 국세청은 해당국 과세당국을 통해 재산 내역을 확보한 뒤 징수 공조에 나섰다. A선수는 그제야 국내 대리인을 통해 3억여원의 체납 세금을 냈다.4000억원에 이르는 세금을 14년째 내지 않고 있는 권혁 시도그룹 회장도 국세청의 공조망에 걸렸고 재산 일부가 환수됐다. 국세청은 권 회장이 차명으로 지배해 온 외국 법인 한 곳을 ‘제2차 납세의무자’로 지정한 뒤 제3국에 숨겨둔 예금을 찾아내 압류했다.하지만 ‘탈세 용병’ 19명(야구선수 8명·축구선수 11명)이 내지 않은 세금만 94억원에 이르는 것으로 집계됐다. 2015년과 2016~2017년 전북현대모터스에서 선수 생활을 한 브라질 출신 에두는 11억 6100만원을 체납했다. 같은 구단에서 2012~ 2016년까지 5년간 활동한 레오나르도는 11억 5700만원을 체납한 채 아랍에미리트(UAE) 프로축구팀 알 자지라로 이적했다. 야구선수 중에는 2017~2018년 삼성라이온즈에서 활동한 팀 아델만이 5억 9700만원을 내지 않고 한국 무대를 떠났다. 국세청은 국제공조를 강화해 체납세액을 끝까지 징수할 계획이다. ﻿세종 박은서 기자