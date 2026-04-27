김정관 “삼성전자 이익, 내부 구성원끼리만 나눠선 안 돼”

“노사 전유물 아닌 사회 전체 결실”

총파업 예고에 성숙한 결단 촉구

세줄 요약 삼성전자 이익, 노사만의 몫 아님 지적

노조 성과급 요구·총파업 예고 속 촉구

유턴기업 지원 확대·지방투자 혜택 검토

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관.

산업통상부 제공

2026-04-28 B2면

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김정관 산업통상부 장관이 삼성전자 사측과 노조를 향해 “삼성전자의 역대급 실적과 경쟁력이 노사의 전유물이 아닌 사회 전체의 결실”이라며 노사 양측에 성숙한 결단을 촉구했다. 김 장관은 27일 정부세종청사에서 진행한 기자단 간담회에서 “삼성전자의 결실에는 수많은 인프라와 수많은 협력 기업, 400만명이 넘는 소액 주주와 국민연금(지분 7.8%)이 연결돼 있다”면서 “현재 발생한 이익을 회사 내부 구성원들끼리만 나눠도 되는지 생각해 봐야 한다”고 지적했다. 현재 삼성전자 노조는 연간 영업이익의 15%, 최대 45조원 규모에 이르는 성과급을 요구하며 다음달 21일부터 6월 7일까지 총파업을 예고했다. 사측은 “무리한 요구”라며 맞서고 있다.김 장관은 중동전쟁발 고유가 속 석유 최고가격제를 시행한 상황에 대해 “여름철 모기(고유가)가 들어온다고 문을 닫으려는 어머니와, 덥다(시장 자율)고 문을 열라는 아버지 사이에서 아들은 ‘모기장’을 쳐야 한다”고 빗대 말했다. 이어 “개인적 소신으론 정부의 시장 가격 개입이 마뜩잖지만, 초유의 사태 속에서 불가피했다”면서 “날이 선선해져 모기가 없어지면 문을 열면 되듯, 전쟁이 종료되고 상황이 안정되면 최대한 이른 시일 내에 제도를 종료할 것”이라고 말했다.김 장관은 이날 “유턴 지원 대상을 확대하고 보조금 지원 체계를 다변화하는 방안을 조만간 발표할 계획”이라면서 “기업의 국내 복귀와 지방 투자가 가장 합리적이고 매력적인 선택이 될 수 있게 하겠다”고 밝혔다. 정부는 해외에 진출했다가 국내로 돌아오는 기업이 국내에서 같은 업종과 서비스를 유지하지 않아도 보조금을 주고, 지방에 투자하면 우선순위로 혜택을 얹어주는 대책을 검토하고 있다.세종 강주리 기자